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Fransa’da 'radikalleşme' gerekçesiyle 6 cami ve 10 dernek kapatılacak
Fransa’da 'radikalleşme' gerekçesiyle 6 cami ve 10 dernek kapatılacak
Fransa, 'radikalleşme' iddiasıyla 6 caminin kapatılması ve 10 derneğin feshedilmesine yönelik işlemleri başlattı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T20:52+0300
2021-10-01T20:52+0300
dünya
fransa
cami
dernek
radikalleşme
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Kasım 2020'den bu yana "radikalleştiği" iddiasıyla listelenen 89 caminin 3'te 1'inin denetlendiğini açıkladı.Bakan Darmanin, Darthe, Meurthe-et-Moselle, Cote-d'Or, Rhone ve Gard illerinde 6 caminin kapatılması için işlemlerin başlatıldığını söyledi. İçişleri Bakanına göre "ayrılıkçılığa" karşı mücadelede 2017'den bu yana polis tarafından 24 bin denetleme yapıldı ve "aşırıcıların" bulunduğu 650 ‘yer' kapatıldı.İki imamın sınır dışı edildiğini söyleyen Darmanin, 2023'ten itibaren ülkeye yurt dışından din görevlisi gelemeyeceğini sözlerine ekledi.4'ü ekimde olmak üzere toplam 10 derneğin feshedileceğini de duyuran Darmanin, "Bunlar arasında Selefi bir dernek, Rhône bölgesinde sözde İslamofobi'ye karşı mücadele eden bir kurum ve sözde insani yardım yapan bir yapı bulunuyor" ifadelerini kullandı. "Ayrılıkçı" olduğu iddiasıyla 205 derneğin banka hesabına el konulduğunu söyleyen Darmanin, Bakanlar Kurulu'ndan 2 derneğin feshedilmesini talep edeceğini açıkladı.10 okul kapatıldıKendi tesislerinde Kur'an eğitimi veren okulların hâlâ sorun teşkil ettiğini söyleyen Darmanin, bu okulların Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle çok kapsamlı denetimlere tabi tutulduğunu ve bir yıl içinde bu okullardan 10'unun kapatıldığını aktardı.Fransa'da ağustosta yürürlüğe giren "ayrılıkçı" yasası kamu hizmetinde tarafsızlık, cumhuriyet değerleri ile prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, aile içi eğitimin ve özel okulların denetlenmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda şeffaf ve denetlenebilir olması konularını kapsıyor. Yasa Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle uluslararası toplum ve sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.
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fransa, cami, dernek, radikalleşme

Fransa’da 'radikalleşme' gerekçesiyle 6 cami ve 10 dernek kapatılacak

20:52 01.10.2021
© AFP 2021 / BENJAMIN CREMELFransa- Müslüman
Fransa- Müslüman - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AFP 2021 / BENJAMIN CREMEL
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Fransa, 'radikalleşme' iddiasıyla 6 caminin kapatılması ve 10 derneğin feshedilmesine yönelik işlemleri başlattı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Kasım 2020'den bu yana "radikalleştiği" iddiasıyla listelenen 89 caminin 3'te 1'inin denetlendiğini açıkladı.
Bakan Darmanin, Darthe, Meurthe-et-Moselle, Cote-d'Or, Rhone ve Gard illerinde 6 caminin kapatılması için işlemlerin başlatıldığını söyledi. İçişleri Bakanına göre "ayrılıkçılığa" karşı mücadelede 2017'den bu yana polis tarafından 24 bin denetleme yapıldı ve "aşırıcıların" bulunduğu 650 ‘yer' kapatıldı.
İki imamın sınır dışı edildiğini söyleyen Darmanin, 2023'ten itibaren ülkeye yurt dışından din görevlisi gelemeyeceğini sözlerine ekledi.
4'ü ekimde olmak üzere toplam 10 derneğin feshedileceğini de duyuran Darmanin, "Bunlar arasında Selefi bir dernek, Rhône bölgesinde sözde İslamofobi'ye karşı mücadele eden bir kurum ve sözde insani yardım yapan bir yapı bulunuyor" ifadelerini kullandı. "Ayrılıkçı" olduğu iddiasıyla 205 derneğin banka hesabına el konulduğunu söyleyen Darmanin, Bakanlar Kurulu'ndan 2 derneğin feshedilmesini talep edeceğini açıkladı.

10 okul kapatıldı

Kendi tesislerinde Kur'an eğitimi veren okulların hâlâ sorun teşkil ettiğini söyleyen Darmanin, bu okulların Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle çok kapsamlı denetimlere tabi tutulduğunu ve bir yıl içinde bu okullardan 10'unun kapatıldığını aktardı.
Fransa'da ağustosta yürürlüğe giren "ayrılıkçı" yasası kamu hizmetinde tarafsızlık, cumhuriyet değerleri ile prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, aile içi eğitimin ve özel okulların denetlenmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda şeffaf ve denetlenebilir olması konularını kapsıyor. Yasa Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle uluslararası toplum ve sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.
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