https://tr.sputniknews.com/20211001/fsb-guvenlik-guclerine-saldiri-planlayan-bir-kisiyi-yakaladi-1049429430.html

FSB, güvenlik güçlerine saldırı planlayan bir kişiyi yakaladı

FSB, güvenlik güçlerine saldırı planlayan bir kişiyi yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilmesinin hedeflendiği terör saldırısını önledi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T14:18+0300

2021-10-01T14:18+0300

2021-10-01T14:28+0300

dünya

işid

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

patlayıcı

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FSB, gerçekleştirdiği operasyonla Karaçay-Çerkesya’da terör saldırısına engel oldu. 2001 doğumlu bir bölge vatandaşı yakalandı, ifadesi sırasında suçunu itiraf etti.Soruşturmaya göre, yakalanan kişi IŞİD militanlarından güvenlik güçlerine saldırı düzenlemek için talimat alıyordu.Suç mahalinde el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlamak için gerekli patlayıcılar ve cep telefonunda militanlarla yazışmalar ele geçirildi.FSB iki yılda Rusya’da yaklaşık 80 terör saldırısını önledi.

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2021

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işid, rusya federal güvenlik servisi (fsb), patlayıcı