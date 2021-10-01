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https://tr.sputniknews.com/20211001/fsb-guvenlik-guclerine-saldiri-planlayan-bir-kisiyi-yakaladi-1049429430.html
FSB, güvenlik güçlerine saldırı planlayan bir kişiyi yakaladı
FSB, güvenlik güçlerine saldırı planlayan bir kişiyi yakaladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilmesinin hedeflendiği terör saldırısını önledi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T14:18+0300
2021-10-01T14:18+0300
2021-10-01T14:28+0300
dünya
işid
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
patlayıcı
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FSB, gerçekleştirdiği operasyonla Karaçay-Çerkesya’da terör saldırısına engel oldu. 2001 doğumlu bir bölge vatandaşı yakalandı, ifadesi sırasında suçunu itiraf etti.Soruşturmaya göre, yakalanan kişi IŞİD militanlarından güvenlik güçlerine saldırı düzenlemek için talimat alıyordu.Suç mahalinde el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlamak için gerekli patlayıcılar ve cep telefonunda militanlarla yazışmalar ele geçirildi.FSB iki yılda Rusya’da yaklaşık 80 terör saldırısını önledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
işid, rusya federal güvenlik servisi (fsb), patlayıcı
FSB, güvenlik güçlerine saldırı planlayan bir kişiyi yakaladı 14:18 01.10.2021 (güncellendi: 14:28 01.10.2021)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilmesinin hedeflendiği terör saldırısını önledi.
FSB, gerçekleştirdiği operasyonla Karaçay-Çerkesya’da terör saldırısına
engel oldu. 2001 doğumlu bir bölge vatandaşı yakalandı, ifadesi sırasında suçunu itiraf etti.
Soruşturmaya göre, yakalanan kişi
IŞİD militanlarından güvenlik güçlerine saldırı düzenlemek için talimat alıyordu.
Suç mahalinde
el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlamak için gerekli patlayıcılar ve cep telefonunda militanlarla yazışmalar ele geçirildi.
FSB iki yılda Rusya’da yaklaşık
80 terör saldırısını önledi.