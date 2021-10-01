https://tr.sputniknews.com/20211001/fsvts-direktoru-sugayev-abdnin-afganistanda-biraktigi-silah-miktari-urkutucu-1049434928.html

FSVTS Direktörü Şugayev: ABD'nin Afganistan'da bıraktığı silah miktarı ürkütücü

FSVTS Direktörü Şugayev: ABD'nin Afganistan'da bıraktığı silah miktarı ürkütücü

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Şugayev, ABD’nin Afganistan’da bıraktığı ve toplamda 85 milyar dolar olarak değerlendirilen... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T16:55+0300

2021-10-01T16:55+0300

2021-10-01T16:56+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

silah

helikopter

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FSVTS Direktörü Dmitriy Şugayev, Zvezda televizyonuna açıklamasında, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in, ABD askerleri çekildikten sonra Afganistan’da en az 85 milyar dolarlık silahın kaldığı yönündeki ifadesini değerlendirdi.Şugayev, “Açıkçası bu rakam, 85 milyar, ürkütücü. Bu rakamı bir düşünün, 22 bin zırhlı otomobil, 358 bin makineli tüfek, 176 top, 8 bin kamyon, nakliye uçakları, yüzden fazla helikopter. Yani Amerikalılar yeni Afganistan iktidarını tepeden tırnağa kadar silahlandırmışlar. Bunun sonu ne olacağını bir tek Tanrı biliyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın 2011’de, Afganistan’a 63 adet Mi-17V-5 savaş helikopterinin tedariki için ABD’yle bir anlaşma imzaladığını anımsatan Şugayev, anlaşmada imzası olan tarafın Afganlar değil ABD’liler olduğunu vurgulayarak, “Şimdi bu helikopterlerin nerde olduğunu, kimlerin elinde olduğunu ancak tahmin edebiliriz” dedi.ABD’nin alelacele Afganistan’dan çekilmesi için 'daha kötü bir senaryo olamazdı' nitelendirmesinde bulunan Şugayev, “Amerikalıların öngörülebilirliği ve güvenilirliği zamana yenik düştü. Bu tür durumlarda, kendi bacağına sıktı, derler” diye ekledi.

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2021

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abd, silah, helikopter