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Fuat Güner: Pandemide 150 müzisyene biner TL para yollattırdım
Fuat Güner: Pandemide 150 müzisyene biner TL para yollattırdım
Sanatçı Fuat Güner, pandemi döneminde maddi zorluk çeken birçok müzisyen arkadaşı için para topladığını hatta varlıklı bir yakın dostu sayesinde 150 müzisyene... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T23:05+0300
2021-10-01T23:05+0300
yaşam
fuat güner
pandemi
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Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYORBİR'in 11. Olağan Genel Kurulu önceki gün İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Burhan Şeşen ve Ahmet Koç'un MÜYORBİR'in yönetimine seçilmek için yarıştığı genel kurula birçok sanatçı katılarak, oy kullandı.Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, genel kurulda oy kullanan isimlerden Fuat Güner, bu yıl MFÖ olarak 50'nci sanat yıllarını kutlayacaklarını söyledi. Muhabirlerle sohbet eden Güneri, "50'nci yıla özel projelerimiz var. Bizim yerimizi alacak bir grup çıksın isterim ama şu an yok." dedi.Güner, ayrıca pandemi döneminde maddi zorluk çeken birçok müzisyen arkadaşı için para topladığını hatta varlıklı bir arkadaşı sayesinde 150 müzisyene bin liralık yardım desteğinde bulunduğunu anlattı.Ünlü sanatçı, konuyla ilgili, "Aramızda paralar toplayıp, kendi müzisyen arkadaşlarımıza yolladık. Ben çok zengin bir arkadaşıma, 150 kişi için biner lira para yollattırdım. Hiç olmazsa yani, merhem olsun diye" dedi.
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fuat güner, pandemi

Fuat Güner: Pandemide 150 müzisyene biner TL para yollattırdım

23:05 01.10.2021
© Fotoğraf : MFÖMFÖ - Fuat Güner
MFÖ - Fuat Güner - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Fotoğraf : MFÖ
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Sanatçı Fuat Güner, pandemi döneminde maddi zorluk çeken birçok müzisyen arkadaşı için para topladığını hatta varlıklı bir yakın dostu sayesinde 150 müzisyene bin liralık yardım desteğinde bulunduğunu açıkladı
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYORBİR'in 11. Olağan Genel Kurulu önceki gün İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Burhan Şeşen ve Ahmet Koç'un MÜYORBİR'in yönetimine seçilmek için yarıştığı genel kurula birçok sanatçı katılarak, oy kullandı.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, genel kurulda oy kullanan isimlerden Fuat Güner, bu yıl MFÖ olarak 50'nci sanat yıllarını kutlayacaklarını söyledi.
Muhabirlerle sohbet eden Güneri, "50'nci yıla özel projelerimiz var. Bizim yerimizi alacak bir grup çıksın isterim ama şu an yok." dedi.
Güner, ayrıca pandemi döneminde maddi zorluk çeken birçok müzisyen arkadaşı için para topladığını hatta varlıklı bir arkadaşı sayesinde 150 müzisyene bin liralık yardım desteğinde bulunduğunu anlattı.
Ünlü sanatçı, konuyla ilgili, "Aramızda paralar toplayıp, kendi müzisyen arkadaşlarımıza yolladık. Ben çok zengin bir arkadaşıma, 150 kişi için biner lira para yollattırdım. Hiç olmazsa yani, merhem olsun diye" dedi.
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