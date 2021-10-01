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Marsilya'dan puanla dönen Galatasaray, liderliğini sürdürdü
Marsilya'dan puanla dönen Galatasaray, liderliğini sürdürdü
UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Galatasaray Marsilya’daki Velodrome Stadı’nda karşı karşıya geldi. Tribünlerdeki... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T00:05+0300
2021-10-01T00:16+0300
spor
galatasaray
marsilya
uefa avrupa ligi
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.Maçtan önemli anlar9' Cengiz Ünder uzaklardan serbest vuruşu kullandı, Taylan Antalyalı ters bir vuruşla topu kendi kalesine doğru gönderdi ancak top üst direkten kornere gitti.18' Sağ kanattan Morutan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Kerem Aktürkoğlu topu altıpas üzerine indirdi. Ancak Marsilya savunması topu uzaklaştırdı, ceza yayı üzerinde van Aanholt topa gelişine vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.21' Boey sağ kanattan topu içeri çevirmek istedi ancak Marsilya savunmasını geçemedi. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular maçın hakemi Pawel Raczkowski'ye penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.34' Kerem'in pasında uzaklardan ancak kaleyi cepheden gören bir noktadan şansını deneyen Cicaldau'nun şutu yandan auta gitti.35' Marsilya atağında Cengiz Ünder uzaklardan çok şık bir vuruş yaptı, Fernando Muslera parmaklarının ucuyla topu kornere attı.38' Marsilya ve Galatasaray tribünlerinin arasında çıkan gerginlikten dolayı maç durduruldu.51. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan Galatasaray savunmasının arkasına sarkarak yaptığı ortada, arka direkte müsait durumda Dieng topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.60. dakikada Payet'in sağdan kullandığı korner sonrası Saliba'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyuna döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.75. dakikada Van Aanholt'un müdahalesi sonrası ceza sahası içinde Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Pawel Raczkowski penaltı kararı verdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu ekrandan izlemeye giden Raczkowski, penaltı kararını iptal etti.Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.
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galatasaray, marsilya, uefa avrupa ligi

Marsilya'dan puanla dönen Galatasaray, liderliğini sürdürdü

00:05 01.10.2021 (güncellendi: 00:16 01.10.2021)
© AAGalatasaray-Marsilya
Galatasaray-Marsilya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Galatasaray Marsilya’daki Velodrome Stadı’nda karşı karşıya geldi. Tribünlerdeki gerginlikten dolayı 10 dakika duran maçta kazanan olmadı, Galatasaray bu sonuçla gruptaki puanını 4'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Maçtan önemli anlar

9' Cengiz Ünder uzaklardan serbest vuruşu kullandı, Taylan Antalyalı ters bir vuruşla topu kendi kalesine doğru gönderdi ancak top üst direkten kornere gitti.
18' Sağ kanattan Morutan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Kerem Aktürkoğlu topu altıpas üzerine indirdi. Ancak Marsilya savunması topu uzaklaştırdı, ceza yayı üzerinde van Aanholt topa gelişine vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.
© AAGalatasaray-Marsilya
Galatasaray-Marsilya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
Galatasaray-Marsilya
© AA
21' Boey sağ kanattan topu içeri çevirmek istedi ancak Marsilya savunmasını geçemedi. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular maçın hakemi Pawel Raczkowski'ye penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.
34' Kerem'in pasında uzaklardan ancak kaleyi cepheden gören bir noktadan şansını deneyen Cicaldau'nun şutu yandan auta gitti.
35' Marsilya atağında Cengiz Ünder uzaklardan çok şık bir vuruş yaptı, Fernando Muslera parmaklarının ucuyla topu kornere attı.
38' Marsilya ve Galatasaray tribünlerinin arasında çıkan gerginlikten dolayı maç durduruldu.
© AAGalatasaray-Marsilya gerginlik
Galatasaray-Marsilya gerginlik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
Galatasaray-Marsilya gerginlik
© AA
51. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan Galatasaray savunmasının arkasına sarkarak yaptığı ortada, arka direkte müsait durumda Dieng topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.
60. dakikada Payet'in sağdan kullandığı korner sonrası Saliba'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyuna döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
75. dakikada Van Aanholt'un müdahalesi sonrası ceza sahası içinde Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Pawel Raczkowski penaltı kararı verdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu ekrandan izlemeye giden Raczkowski, penaltı kararını iptal etti.
Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.
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