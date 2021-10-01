https://tr.sputniknews.com/20211001/gazeteci-candas-tolga-isik-da-altin-kelebek-adayligindan-cekildi-1049433605.html

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Altın Kelebek adaylığından çekildi

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Altın Kelebek adaylığından çekildi

Altın Kelebek Ödülleri'yle ilgili sanatçı Güvenç Dağüstün'ün ardından bir 'adaylıktan çekilme' açıklaması da gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi. Işık, "Halk... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T16:20+0300

2021-10-01T16:20+0300

2021-10-01T16:33+0300

türkiye

altın kelebek ödül töreni

candaş tolga işık

adaylık

twitter

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabında Pantene Altın Kelebek Ödülleri'yle ilgili açıklamada bulundu.Haber Global'de sunduğu 'Az Önce Konuştum' programıyla 'En İyi Haber Haber Programı' dalında aday gösterildiğini duyuran Işık, şunları kaydetti:"Ancak Halk TV'den Tele1'e birçok kanalda meslektaşlarım reyting rekorları kırarken, hiçbirinin aday dahi gösterilmemesini adil bulmuyorum. Kıymet verip oy veren herkese çok teşekkür ederim ancak böyle ödülü de adaylığı da kabul etmem söz konusu değil."Güvenç Dağüstün de çekilmiştiPantene Altın Kelebek Ödülleri'ne 'En İyi Erkek Şarkıcı' dalında aday gösterilen Güvenç Dağüstün de adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Dağüstün, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:"Öncelikle bu teveccühü gösteren kişi ya da kişilere çok teşekkür ederim. Bilindiği gibi Altın Kelebek Ödülleri 1972 yılından beri Hürriyet Kelebek tarafından verilmektedir. Günümüze baktığımızda ise Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortadadır. Yandaş basının herhangi bir organizasyonunun kıyısına köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir."

https://tr.sputniknews.com/20211001/guvenc-dagustun-hurriyet-gazetesinin-durdugu-yer-ortada-altin-kelebek-adayligindan-cekiliyorum-1049426793.html

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altın kelebek ödül töreni, candaş tolga işık, adaylık, twitter