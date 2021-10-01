Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211001/gazeteci-candas-tolga-isik-da-altin-kelebek-adayligindan-cekildi-1049433605.html
Gazeteci Candaş Tolga Işık da Altın Kelebek adaylığından çekildi
Gazeteci Candaş Tolga Işık da Altın Kelebek adaylığından çekildi
Altın Kelebek Ödülleri'yle ilgili sanatçı Güvenç Dağüstün'ün ardından bir 'adaylıktan çekilme' açıklaması da gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi. Işık, "Halk... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T16:20+0300
2021-10-01T16:33+0300
türkiye
altın kelebek ödül töreni
candaş tolga işık
adaylık
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049433460_55:0:1186:636_1920x0_80_0_0_337a455333f09b0a5fea109b07c548ab.png
Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabında Pantene Altın Kelebek Ödülleri'yle ilgili açıklamada bulundu.Haber Global'de sunduğu 'Az Önce Konuştum' programıyla 'En İyi Haber Haber Programı' dalında aday gösterildiğini duyuran Işık, şunları kaydetti:"Ancak Halk TV'den Tele1'e birçok kanalda meslektaşlarım reyting rekorları kırarken, hiçbirinin aday dahi gösterilmemesini adil bulmuyorum. Kıymet verip oy veren herkese çok teşekkür ederim ancak böyle ödülü de adaylığı da kabul etmem söz konusu değil."Güvenç Dağüstün de çekilmiştiPantene Altın Kelebek Ödülleri'ne 'En İyi Erkek Şarkıcı' dalında aday gösterilen Güvenç Dağüstün de adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Dağüstün, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:"Öncelikle bu teveccühü gösteren kişi ya da kişilere çok teşekkür ederim. Bilindiği gibi Altın Kelebek Ödülleri 1972 yılından beri Hürriyet Kelebek tarafından verilmektedir. Günümüze baktığımızda ise Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortadadır. Yandaş basının herhangi bir organizasyonunun kıyısına köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir."
https://tr.sputniknews.com/20211001/guvenc-dagustun-hurriyet-gazetesinin-durdugu-yer-ortada-altin-kelebek-adayligindan-cekiliyorum-1049426793.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049433460_196:0:1044:636_1920x0_80_0_0_9072bae34999f7863da19a13701d72e4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altın kelebek ödül töreni, candaş tolga işık, adaylık, twitter

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Altın Kelebek adaylığından çekildi

16:20 01.10.2021 (güncellendi: 16:33 01.10.2021)
© Fotoğraf : Haber GlobalCandaş Tolga Işık
Candaş Tolga Işık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Fotoğraf : Haber Global
Abone ol
Altın Kelebek Ödülleri'yle ilgili sanatçı Güvenç Dağüstün'ün ardından bir 'adaylıktan çekilme' açıklaması da gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi. Işık, "Halk TV'den Tele1'e birçok kanalda meslektaşlarım reyting rekorları kırarken, hiçbirinin aday dahi gösterilmemesini adil bulmuyorum" dedi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabında Pantene Altın Kelebek Ödülleri'yle ilgili açıklamada bulundu.
Haber Global'de sunduğu 'Az Önce Konuştum' programıyla 'En İyi Haber Haber Programı' dalında aday gösterildiğini duyuran Işık, şunları kaydetti:
"Ancak Halk TV'den Tele1'e birçok kanalda meslektaşlarım reyting rekorları kırarken, hiçbirinin aday dahi gösterilmemesini adil bulmuyorum. Kıymet verip oy veren herkese çok teşekkür ederim ancak böyle ödülü de adaylığı da kabul etmem söz konusu değil."

Güvenç Dağüstün de çekilmişti

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne 'En İyi Erkek Şarkıcı' dalında aday gösterilen Güvenç Dağüstün de adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Dağüstün, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"Öncelikle bu teveccühü gösteren kişi ya da kişilere çok teşekkür ederim. Bilindiği gibi Altın Kelebek Ödülleri 1972 yılından beri Hürriyet Kelebek tarafından verilmektedir. Günümüze baktığımızda ise Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortadadır. Yandaş basının herhangi bir organizasyonunun kıyısına köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir."
Güvenç Dağüstün - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
YAŞAM
Güvenç Dağüstün: Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortada, Altın Kelebek adaylığından çekiliyorum
13:02
500001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:46İstanbul kahve festivali için geri sayım
16:39Rolls-Royce'tan elektrikli otomobil açıklaması: İlk model 2023 yılında
16:23ABD ve Fransa’nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı silahlandırması, Türkiye için tehdit yaratıyor mu?
16:21İran'dan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in Bahreyn ziyaretine kınama
16:20Gazeteci Candaş Tolga Işık da Altın Kelebek adaylığından çekildi
16:11Nagehan Alçı: Türkiye büyük bir kutuplaşma içinde, 2023’te çok daha vahim şeyler yaşanabilir
16:01Göçün 60. yılında Türk-Alman dostluğu şarkısı: Türk döneri
15:59İstanbul'da enflasyon 3 yılın zirvesinde
15:58Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçti: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
15:5835 yıldır aranan Fransız seri katil zanlısı ölü bulundu
15:50Rusya'da 1917 Devrimi'nden bu yana ilk kraliyet düğünü
15:37Yük gemisi balık havuzuna girdi, bir milyon balık denize kaçtı
15:36Öğretmeni sınıftan kovan kaymakam özür diledi
15:17Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza
15:15Faslı bebek 10 bin metre yükseklikte doğdu, göbek kordonunu kabin amiri kesti
14:51Sherrif Tiraspol sayesinde öğrenilen, kimsenin tanımadığı sosyalist ülke: Transdinyester
14:51Papua Yeni Gine: APEC zirvesi için 40 Maserati almak feci hataydı, kelepir fiyattan satışa çıkardık
14:5030 milyonda bir görülen turuncu ıstakoz, satış tezgahından kurtarıldı
14:48Jahrein'den Okan Bayülgen'e yanıt: Senin içeriğin de ego pornosuydu
14:25İran'da kripto para madenciliği üzerindeki yasak kalktı ve üretim yeniden başladı