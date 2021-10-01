https://tr.sputniknews.com/20211001/gazprom-macaristanla-olan-gaz-sevkiyat-anlasmasini-uygulamaya-basladi-1049424692.html

Gazprom, Macaristan'la olan gaz sevkiyat anlaşmasını uygulamaya başladı

Gazprom, Macaristan'la olan gaz sevkiyat anlaşmasını uygulamaya başladı

Rus gaz devi Gazprom, 27 Eylül’de imzaladıkları uzun vadeli anlaşma çerçevesinde Macaristan’a bugün itibarıyla ‘Balkan Akımı’ boru hattı ve Avrupa’nın... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

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Gazprom, Macaristan’la 27 Eylül’de imzaladıkları uzun vadeli anlaşmayı uygulamaya geçti. Bugün itibarıyla ‘Balkan Akımı’ ve Avrupa’nın güneydoğusundaki boru hatları üzerinden gaz sevkiyatı başladı.Ukrayna’nın gaz sevkiyat operatörü Gazprom’un sabah 7:00 itibarıyla Macaristan’a Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.İmzalanan anlaşma ile Macaristan’a 15 yıl boyunca yılda 4.5 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapılması planlanıyor. 2036’ya kadar yürürlükte olacak anlaşmanın koşulları 10 yıl sonra değiştirilebilecek.Gazprom 2020 yılında Macaristan’a 8.6 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapmıştı.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Gazprom'la anlaşma imzalayan Macaristan'ın ikili ilişkilere darbe indirdiğini savunmuş, bunun üzerine Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisini görüşmeye çağırmıştı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın tepkisinin ülkesinin egemenliğinin ihlaline eşdeğer olduğunu ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın hiçbir ülkenin haklarını ve uluslararası normları ihlal etmediğini söylemişti.

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macaristan, rusya, ukrayna, gazprom