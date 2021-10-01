https://tr.sputniknews.com/20211001/guney-koreli-firmadan-netflixe-squid-game-davasi-1049427363.html

Güney Koreli firmadan Netflix'e Squid Game davası

Güney Koreli firmadan Netflix'e Squid Game davası

Netflix'in Türkiye'de de en çok izlenenler listesinde ilk sırada olan dizisi Squid Game, platform ile Güney Kore firması arasındaki kriz yeniden mahkemeye... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T14:13+0300

2021-10-01T14:13+0300

2021-10-01T14:13+0300

squid game

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Güney Kore'nin başarılı kültürel diplomasisi sayesinde Türkiye dahil dünya genelinde geniş kitlelerce takip edilen dizileri, çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix ile birlikte yeni izleyicilerle buluşuyor. Güney Kore dizilerine önyargıyla yaklaşanların dahi uzak duramadığı, 17 Eylül'de yayınlanan 9 bölümlük 'Squid Game' dizisi ise bir yandan Netflix'in en çok izlenen yapımı olma basamaklarını hızla tırmanırken diğer taraftan kendi ülkesinde davalık oldu. Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, dizi yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masrafını karşılaması için Netflix'i mahkemeye verdi. Öyle ki veriler, saniyede işlem gören verilerin eylülün ikinci yarısında 1.2 trilyon bite ulaştığını gösteriyor.2018'den bu yana ülkedeki izleyiciler için Japonya ve Hong Kong'daki sunucular üzerinden daha çok ve yüksek çözünürlüklü video içeriği sağlamak için SK Broadband'in ağını kullanan Netflix ise Güney Koreli firmanın şikayetini inceleyeceklerini ve müşteriler etkilenmeyecek şekilde diyalogla orta yol bulmaya çalışacaklarını açıkladı. SK Broadband'in açıklamasına göre veri trafiğini artıranların başında Netflix'ten önce Google'a ait YouTube geliyor ancak ne YouTube ne de Netflix ağ kullanımı ücreti ödemiyor. Amazon, Apple ve Facebook gibi diğer içerik sağlayıcılarda ise durum tam tersi. Ülkedeki bazı vekiller de internet trafiğini aşırı artıran ama ağ kullanımı için para ödemeyen içerik sağlayıcılarını eleştiriyor. Geçen yıl Netflix konuyu SK Broadband'e kalmadan kendisi mahkemeye taşımış, firmaya ağ kullanımı için para ödemek zorunda olup olmadığını öğrenmek istemişti. Mahkeme kayıtlarına göre Netflix 'görevi içerik üretmek ve izleyiciyi bu içeriğe erişilebilir kılmaktan' ibaret olduğu için borçlu olduğunu düşünmüyor. Seul Merkez Bölge Mahkemesi ise haziranda, SK Broadband'in belli bir meblağ karşılığında hizmet sunduğunu, dolayısıyla Netflix'in aldığı bu hizmetin karşılığını vermesinin 'makul' olduğuna hükmetti. Yine resmi belgeler, Netflix'in sırf 2020'deki ağ kullanımı için firmaya 27.2 milyar won, yani 22.9 milyon dolar borçlu olduğunu ortaya koyuyor. Netflix ise bu kararı temyize götürme kararı aldı. Güney Kore'de 16 bin istihdam yaratan Netflix'in 770 milyar won'luk yatırımlarla ülkeye ekonomik getirisi de yaklaşık 5.6 trilyon won.

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squid game