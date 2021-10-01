https://tr.sputniknews.com/20211001/guvenc-dagustun-hurriyet-gazetesinin-durdugu-yer-ortada-altin-kelebek-adayligindan-cekiliyorum-1049426793.html

Güvenç Dağüstün: Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortada, Altın Kelebek adaylığından çekiliyorum

Güvenç Dağüstün: Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortada, Altın Kelebek adaylığından çekiliyorum

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne 'En İyi Erkek Şarkıcı' dalında aday gösterilen Güvenç Dağüstün, "Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortadadır. Yandaş basının... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T13:02+0300

2021-10-01T13:02+0300

2021-10-01T13:02+0300

yaşam

hürriyet gazetesi

aday

altın kelebek ödül töreni

güvenç dağüstün

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Sanatçı Güvenç Dağüstün, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'yle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.'En İyi Erkek Şarkıcı' dalında aday gösterildiğini belirten Dağüstün, "Öncelikle bu teveccühü gösteren kişi ya da kişilere çok teşekkür ederim. Bilindiği gibi Altın Kelebek Ödülleri 1972 yılından beri Hürriyet Kelebek tarafından verilmektedir" dedi. Dağüstün, şöyle devam etti:"Günümüze baktığımızda ise Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortadadır. Yandaş basının herhangi bir organizasyonunun kıyısına köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir. Sevenlerimin yaptığım işleri, konserlerimi takip etmelerinin benim için en büyük ödül olduğunu hatırlatır, bu duyurunun söz konusu adaylıktan çekildiğim olarak kayda geçmesini rica ederim."

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2021

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hürriyet gazetesi, aday, altın kelebek ödül töreni, güvenç dağüstün