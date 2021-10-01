Güvenç Dağüstün: Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortada, Altın Kelebek adaylığından çekiliyorum

Sanatçı Güvenç Dağüstün, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'yle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.'En İyi Erkek Şarkıcı' dalında aday gösterildiğini belirten Dağüstün, "Öncelikle bu teveccühü gösteren kişi ya da kişilere çok teşekkür ederim. Bilindiği gibi Altın Kelebek Ödülleri 1972 yılından beri Hürriyet Kelebek tarafından verilmektedir" dedi. Dağüstün, şöyle devam etti:"Günümüze baktığımızda ise Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortadadır. Yandaş basının herhangi bir organizasyonunun kıyısına köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir. Sevenlerimin yaptığım işleri, konserlerimi takip etmelerinin benim için en büyük ödül olduğunu hatırlatır, bu duyurunun söz konusu adaylıktan çekildiğim olarak kayda geçmesini rica ederim."
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne 'En İyi Erkek Şarkıcı' dalında aday gösterilen Güvenç Dağüstün, "Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortadadır. Yandaş basının herhangi bir organizasyonunun kıyısına köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir" diyerek adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Sanatçı GüvençDağüstün, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'yle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
'En İyi Erkek Şarkıcı' dalında aday gösterildiğini belirten Dağüstün, "Öncelikle bu teveccühü gösteren kişi ya da kişilere çok teşekkür ederim. Bilindiği gibi Altın Kelebek Ödülleri 1972 yılından beri Hürriyet Kelebek tarafından verilmektedir" dedi. Dağüstün, şöyle devam etti:
"Günümüze baktığımızda ise Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortadadır. Yandaş basının herhangi bir organizasyonunun kıyısına köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir. Sevenlerimin yaptığım işleri, konserlerimi takip etmelerinin benim için en büyük ödül olduğunu hatırlatır, bu duyurunun söz konusu adaylıktan çekildiğim olarak kayda geçmesini rica ederim."