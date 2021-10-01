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HDP'li eski Belediye Başkanı Yaşar'a 17 yıl hapis cezası
HDP'li eski Belediye Başkanı Yaşar'a 17 yıl hapis cezası
Hakkari'de HDP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay ile... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T19:41+0300
2021-10-01T19:41+0300
türkiye
hdp
pkk
hakkari
yüksekova
demokratik bölgeler partisi (dbp)
hapis cezası
remziye yaşar
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Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Ekim 2019'da tutuklanan Yaşar'la birlikte aralarında HDP ve DBP'li eski meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yaşar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, diğer sanıklar katılmadı. Sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu.Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yaşar, beraatını talep etti.Avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Yaşar ve tutuksuz yargılanan Abdulvahit Şahinoğlu ile Mehmet Çapraz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 17 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan 22 sanığa da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.Yaşar'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan beraat etmesine karar veren mahkeme heyeti, Şahinoğlu ve Çapraz hakkında da yakalama kararı çıkardı.Sanıklardan DBP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin ve Tacettin Safalı'nın dosyası da tefrik edildi.PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim 2019'da gözaltına alınan Yaşar, 17 Ekim'de "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.
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hdp, pkk, hakkari, yüksekova, demokratik bölgeler partisi (dbp), hapis cezası, remziye yaşar

HDP'li eski Belediye Başkanı Yaşar'a 17 yıl hapis cezası

19:41 01.10.2021
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Hakkari'de HDP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Ekim 2019'da tutuklanan Yaşar'la birlikte aralarında HDP ve DBP'li eski meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yaşar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, diğer sanıklar katılmadı. Sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yaşar, beraatını talep etti.
Avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Yaşar ve tutuksuz yargılanan Abdulvahit Şahinoğlu ile Mehmet Çapraz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 17 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan 22 sanığa da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Yaşar'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan beraat etmesine karar veren mahkeme heyeti, Şahinoğlu ve Çapraz hakkında da yakalama kararı çıkardı.
Sanıklardan DBP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin ve Tacettin Safalı'nın dosyası da tefrik edildi.
PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim 2019'da gözaltına alınan Yaşar, 17 Ekim'de "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.
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