https://tr.sputniknews.com/20211001/hdpli-eski-belediye-baskani-yasara-17-yil-hapis-cezasi-1049440832.html

HDP'li eski Belediye Başkanı Yaşar'a 17 yıl hapis cezası

HDP'li eski Belediye Başkanı Yaşar'a 17 yıl hapis cezası

Hakkari'de HDP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay ile... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T19:41+0300

2021-10-01T19:41+0300

2021-10-01T19:41+0300

türkiye

hdp

pkk

hakkari

yüksekova

demokratik bölgeler partisi (dbp)

hapis cezası

remziye yaşar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d975fddf80314e2a70950128031940c.jpg

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Ekim 2019'da tutuklanan Yaşar'la birlikte aralarında HDP ve DBP'li eski meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yaşar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, diğer sanıklar katılmadı. Sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu.Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yaşar, beraatını talep etti.Avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Yaşar ve tutuksuz yargılanan Abdulvahit Şahinoğlu ile Mehmet Çapraz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 17 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan 22 sanığa da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.Yaşar'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan beraat etmesine karar veren mahkeme heyeti, Şahinoğlu ve Çapraz hakkında da yakalama kararı çıkardı.Sanıklardan DBP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin ve Tacettin Safalı'nın dosyası da tefrik edildi.PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim 2019'da gözaltına alınan Yaşar, 17 Ekim'de "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.

türkiye

hakkari

yüksekova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hdp, pkk, hakkari, yüksekova, demokratik bölgeler partisi (dbp), hapis cezası, remziye yaşar