https://tr.sputniknews.com/20211001/imamoglu-universitelilere-sagladigimiz-3-bin-200-tllik-destekten-63-bin-192-ogrenci-yararlandi-1049426313.html

İmamoğlu: Üniversitelilere sağladığımız 3 bin 200 TL'lik destekten 63 bin 192 öğrenci yararlandı

İmamoğlu: Üniversitelilere sağladığımız 3 bin 200 TL'lik destekten 63 bin 192 öğrenci yararlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine sağladıkları 3 bin 200 liralık destekten bugüne kadar 63 bin 192 kişinin... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T12:46+0300

2021-10-01T12:46+0300

2021-10-01T12:47+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

üniversite

öğrenci

ekonomi

destek

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine 3 bin 200 TL destek sağladıklarını hatırlattı. Bugüne kadar 63 bin 192 öğrencinin bu destekten yararlandığını söyleyen İmamoğlu, şu bilgiyi verdi:"Ekonomik zorluk yaşayan genç üniversiteli kardeşlerimiz 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbulsayfasından başvurabilir."

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), üniversite, öğrenci, ekonomi, destek, ekrem imamoğlu