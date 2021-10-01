İmamoğlu: Üniversitelilere sağladığımız 3 bin 200 TL'lik destekten 63 bin 192 öğrenci yararlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine 3 bin 200 TL destek sağladıklarını hatırlattı. Bugüne kadar 63 bin 192 öğrencinin bu destekten yararlandığını söyleyen İmamoğlu, şu bilgiyi verdi:"Ekonomik zorluk yaşayan genç üniversiteli kardeşlerimiz 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbulsayfasından başvurabilir."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine sağladıkları 3 bin 200 liralık destekten bugüne kadar 63 bin 192 kişinin faydalandığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine 3 bin 200 TL destek sağladıklarını hatırlattı. Bugüne kadar 63 bin 192 öğrencinin bu destekten yararlandığını söyleyen İmamoğlu, şu bilgiyi verdi: