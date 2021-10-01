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https://tr.sputniknews.com/20211001/imamoglu-universitelilere-sagladigimiz-3-bin-200-tllik-destekten-63-bin-192-ogrenci-yararlandi-1049426313.html
İmamoğlu: Üniversitelilere sağladığımız 3 bin 200 TL'lik destekten 63 bin 192 öğrenci yararlandı
İmamoğlu: Üniversitelilere sağladığımız 3 bin 200 TL'lik destekten 63 bin 192 öğrenci yararlandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine sağladıkları 3 bin 200 liralık destekten bugüne kadar 63 bin 192 kişinin... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T12:46+0300
2021-10-01T12:47+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
üniversite
öğrenci
ekonomi
destek
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine 3 bin 200 TL destek sağladıklarını hatırlattı. Bugüne kadar 63 bin 192 öğrencinin bu destekten yararlandığını söyleyen İmamoğlu, şu bilgiyi verdi:"Ekonomik zorluk yaşayan genç üniversiteli kardeşlerimiz 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbulsayfasından başvurabilir."
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), üniversite, öğrenci, ekonomi, destek, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Üniversitelilere sağladığımız 3 bin 200 TL'lik destekten 63 bin 192 öğrenci yararlandı

12:46 01.10.2021 (güncellendi: 12:47 01.10.2021)
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine sağladıkları 3 bin 200 liralık destekten bugüne kadar 63 bin 192 kişinin faydalandığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine 3 bin 200 TL destek sağladıklarını hatırlattı. Bugüne kadar 63 bin 192 öğrencinin bu destekten yararlandığını söyleyen İmamoğlu, şu bilgiyi verdi:
"Ekonomik zorluk yaşayan genç üniversiteli kardeşlerimiz 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbulsayfasından başvurabilir."
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