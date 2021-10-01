https://tr.sputniknews.com/20211001/iphoneda-yeni-acik-ortaya-cikti-acil-kaldirin-uyarisi-1049424565.html

iPhone'da yeni açık ortaya çıktı: 'Acil kaldırın' uyarısı

iPhone'da yeni açık ortaya çıktı: 'Acil kaldırın' uyarısı

İngiltere'de yapılan bir çalışmada Apple'ın ödeme sistemi Apple Pay ve Visa arasında bir açık keşfedildi. Kayıtlı kartların 'acil' olarak telefondan... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T12:12+0300

2021-10-01T12:12+0300

2021-10-01T12:11+0300

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ödeme

hata

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İngiltere'de iki üniversitenin yaptığı güvenlik araştırması Apple'da önemli bir açığı ortaya çıkardı. Ortaya çıkan Apple Pay'deki açık nedeniyle iPhone telefonlar kilitli bile olsa Visa kartlardan ödeme yapılabiliyor.Yapılan deneyde bir iPhone cihazından bin sterlinlik ödeme alındı. Uyarıya göre, kablosuz bağlantı yoluyla iPhone telefonlarınız toplu taşıma ödeme noktasından geçiyormuş gibi hacklenebilir.Apple, BBC'ye verdiği demeçte bu tarz açıklardan kendilerinin sorumlu olmadığını söyledi.Topu Visa'ya atan Apple, iPhone kullanıcılarının koruma altında olduğunu iddia etti.

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2021

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iphone, ödeme, hata