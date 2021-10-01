https://tr.sputniknews.com/20211001/irandan-israil-disisleri-bakani-lapidin-bahreyn-ziyaretine-kinama-1049433808.html

İran'dan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in Bahreyn ziyaretine kınama

İran'dan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in Bahreyn ziyaretine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Bahreyn ziyaretini kınayarak, bu tür adımların bölgede istikrarsızlığa... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T16:21+0300

2021-10-01T16:21+0300

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Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, İsrail'in Manama Büyükelçiliği'nin resmi açılışına tepki gösterdi ve Lapid'in ziyaretini kınadı.İsrail'in bölgedeki varlığına zemin hazırlayan her türlü gelişmenin istikrarsızlığa ve gerginliğe yol açacağını belirten Hatibzade, ziyaretin 'silinmeyecek' bir leke bıraktığını söyledi.Habitzade, şu ifadeleri kullandı:"Bahreyn yöneticilerinin siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme doğrultusunda attıkları utanç verici adımlar bu ülkedeki halkın isteklerine ve görüşlerine aykırıdır. Bu tür adımlar siyonist rejime meşruiyet sağlamayacaktır. İsrail'in bölgedeki yıkıcı varlığını destekleyen her türlü planı kınıyoruz"İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün Bahreyn'i ziyaret ederek ülkesinin Manama Büyükelçiliğinin resmi açılışını yapmıştı. Açılış sırasında yaptığı konuşmada Lapid, "İsrail bugün Körfez'de büyük ve tarihi bir adım attı." demişti.İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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