'İSPARK Genel Müdürü görevden alındı' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Çakır ile yolların ayrıldığı iddia edildi.Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre daha önce İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de de genel müdürlük görevleri yapan Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öne sürüldü.Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan vekalet ediyor.Zarar tartışması yaşanmıştıAK Parti döneminde zarar tartışması ile gündemde olan İSPARK, kısa süre önce yine aynı konuyla gündeme gelmişti. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İSPARK'ın iflasa sürüklendiğini, konkordato ilan edebileceğini iddia etmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise iddiaları yalanlamış, 2021 yılında İSPARK'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kâra geçeceğini söylemişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSPARK’ın Genel Müdürü Murat Çakır’ın görevden alındığı ileri sürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Çakır ile yolların ayrıldığı iddia edildi.
Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre daha önce İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de de genel müdürlük görevleri yapan Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öne sürüldü.
Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan DeryaAtacan vekalet ediyor.
Zarar tartışması yaşanmıştı
AK Parti döneminde zarar tartışması ile gündemde olan İSPARK, kısa süre önce yine aynı konuyla gündeme gelmişti.
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İSPARK'ın iflasa sürüklendiğini, konkordato ilan edebileceğini iddia etmişti. İBB Sözcüsü MuratOngun ise iddiaları yalanlamış, 2021 yılında İSPARK'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kâra geçeceğini söylemişti.