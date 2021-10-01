https://tr.sputniknews.com/20211001/ispark-genel-muduru-gorevden-alindi-iddiasi-1049428698.html

'İSPARK Genel Müdürü görevden alındı' iddiası

'İSPARK Genel Müdürü görevden alındı' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSPARK’ın Genel Müdürü Murat Çakır’ın görevden alındığı ileri sürüldü. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T13:54+0300

2021-10-01T13:54+0300

2021-10-01T13:54+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

can ataklı

ispark

murat ongun

murat çakır

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Çakır ile yolların ayrıldığı iddia edildi.Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre daha önce İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de de genel müdürlük görevleri yapan Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öne sürüldü.Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan vekalet ediyor.Zarar tartışması yaşanmıştıAK Parti döneminde zarar tartışması ile gündemde olan İSPARK, kısa süre önce yine aynı konuyla gündeme gelmişti. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İSPARK'ın iflasa sürüklendiğini, konkordato ilan edebileceğini iddia etmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise iddiaları yalanlamış, 2021 yılında İSPARK'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kâra geçeceğini söylemişti.

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), can ataklı, ispark, murat ongun, murat çakır