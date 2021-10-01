Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211001/ispark-genel-muduru-gorevden-alindi-iddiasi-1049428698.html
'İSPARK Genel Müdürü görevden alındı' iddiası
'İSPARK Genel Müdürü görevden alındı' iddiası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSPARK’ın Genel Müdürü Murat Çakır’ın görevden alındığı ileri sürüldü. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T13:54+0300
2021-10-01T13:54+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
can ataklı
ispark
murat ongun
murat çakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049428642_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_d967d6a0169236680321095a798141fa.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Çakır ile yolların ayrıldığı iddia edildi.Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre daha önce İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de de genel müdürlük görevleri yapan Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öne sürüldü.Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan vekalet ediyor.Zarar tartışması yaşanmıştıAK Parti döneminde zarar tartışması ile gündemde olan İSPARK, kısa süre önce yine aynı konuyla gündeme gelmişti. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İSPARK'ın iflasa sürüklendiğini, konkordato ilan edebileceğini iddia etmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise iddiaları yalanlamış, 2021 yılında İSPARK'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kâra geçeceğini söylemişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049428642_0:0:660:495_1920x0_80_0_0_37b58aa3df966b199ebb697c5e209ba4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), can ataklı, ispark, murat ongun, murat çakır

'İSPARK Genel Müdürü görevden alındı' iddiası

13:54 01.10.2021
© DHAİSPARK Genel Müdürü Murat Çakır
İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSPARK’ın Genel Müdürü Murat Çakır’ın görevden alındığı ileri sürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Çakır ile yolların ayrıldığı iddia edildi.
Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre daha önce İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de de genel müdürlük görevleri yapan Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öne sürüldü.
Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan vekalet ediyor.

Zarar tartışması yaşanmıştı

AK Parti döneminde zarar tartışması ile gündemde olan İSPARK, kısa süre önce yine aynı konuyla gündeme gelmişti.
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İSPARK'ın iflasa sürüklendiğini, konkordato ilan edebileceğini iddia etmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise iddiaları yalanlamış, 2021 yılında İSPARK'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kâra geçeceğini söylemişti.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:17Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza
15:15Faslı bebek 10 bin metre yükseklikte doğdu, göbek kordonunu kabin amiri kesti
14:51Sherrif Tiraspol sayesinde öğrenilen, kimsenin tanımadığı sosyalist ülke: Transdinyester
14:51Papua Yeni Gine: APEC zirvesi için 40 Maserati almak feci hataydı, kelepir fiyattan satışa çıkardık
14:5030 milyonda bir görülen turuncu ıstakoz, satış tezgahından kurtarıldı
14:48Jahrein'den Okan Bayülgen'e yanıt: Senin içeriğin de ego pornosuydu
14:25İran'da kripto para madenciliği üzerindeki yasak kalktı ve üretim yeniden başladı
14:22Aşı karşıtı kitap basan yayınevinin sahibi Tevfik Baysal, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
14:21Erdoğan: Ekonominin sorumluluğu da bize ait
14:18FSB, güvenlik güçlerine saldırı planlayan bir kişiyi yakaladı
14:13Güney Koreli firmadan Netflix'e Squid Game davası
14:12Aşkı için unvanından vazgeçen Japonya prensesinin düğün tarih belli oldu
14:11Meclis yeni yasama dönemine başlıyor
14:05Assos'taki ıslah çalışmasına suç duyurusu
13:54'İSPARK Genel Müdürü görevden alındı' iddiası
13:40Özgürlüğüne kavuşan Britney Spears'ın çıplak pozları ve photoshop hatası viral oldu
13:38Galatasaray 116 yaşında
13:31Expo 2020 Dubai kapılarını ziyaretçilerine açtı
13:27İngiltere'de 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusu yasaklandı
13:24Kremlin: Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı