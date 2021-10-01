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İsrailli savunma şirketleri Türk SİHA’larından rahatsız: ‘Pazar, Türkiye’ye kaldı’
İsrailli savunma şirketleri Türk SİHA’larından rahatsız: ‘Pazar, Türkiye’ye kaldı’
Türk ve Çin İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) ulaştığı pazar boyutu İsrailli savunma sanayi şirketlerini harekete geçirdi. Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T12:41+0300
2021-10-01T13:24+0300
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çin
israil
türkiye
iha
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New York merkezli Breaking Defense dergisinde yer bulan makalede, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin, son yıllarda piyasada, muharebe alanlarında test edilen Çin ve Türkiye üretimi İHA’lara olan talebin artmasından endişe duyduğu belirtildi.İsrailli şirketlerin, ucuz ve yerli üretim Türk ve Çin İHA'larının pazar paylarını büyütmesinden çekindiği kaydedilen makalede, bu şirketlerin hükümet yetkililerine, 'Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi' (MTCR) koşullarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçilmesi ve ihracatın artırılması çağrısı yaptığı ifade edildi.Bir kaynak, "Diğer herkes çılgına dönmüş durumdayken artık oyunu bu kurallara göre oynayamayız" ifadelerini kullandı.‘Pazar, Türkiye’ye kaldı’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, dünyada İHA’lar konusunda uzmanlaşmış dört ülke olduğunu ve bunların “ABD, İsrail, Çin ve Türkiye” olduğunu ifade etti. Çin ve Türkiye’nin son yıllarda bu alanda öne çıkan ülkeler olduğunu söyleyen Şahin, şunları ekledi:‘Bazı ülkeler ambargo yarışına girdi’“Türkiye ve Çin’in pazarda ilerlemesinin ardından ABD, İHA platformlarının ihracatına yönelik kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı ancak yine de önemli ihracat başarıları gösteremiyor” diye devam eden Şahin, şunları ifade etti:
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abd, çin, israil, türkiye, iha, siha, heron, bayraktar tb2

İsrailli savunma şirketleri Türk SİHA’larından rahatsız: ‘Pazar, Türkiye’ye kaldı’

12:41 01.10.2021 (güncellendi: 13:24 01.10.2021)
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Bayraktar İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
Türk ve Çin İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) ulaştığı pazar boyutu İsrailli savunma sanayi şirketlerini harekete geçirdi. Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Türk İHA’larının fiyatı ve performansı ile fark yarattığını belirtiyor.
New York merkezli Breaking Defense dergisinde yer bulan makalede, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin, son yıllarda piyasada, muharebe alanlarında test edilen Çin ve Türkiye üretimi İHA’lara olan talebin artmasından endişe duyduğu belirtildi.
İsrailli şirketlerin, ucuz ve yerli üretim Türk ve Çin İHA'larının pazar paylarını büyütmesinden çekindiği kaydedilen makalede, bu şirketlerin hükümet yetkililerine, 'Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi' (MTCR) koşullarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçilmesi ve ihracatın artırılması çağrısı yaptığı ifade edildi.
Bir kaynak, "Diğer herkes çılgına dönmüş durumdayken artık oyunu bu kurallara göre oynayamayız" ifadelerini kullandı.
‘Pazar, Türkiye’ye kaldı’
Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, dünyada İHA’lar konusunda uzmanlaşmış dört ülke olduğunu ve bunların “ABD, İsrail, Çin ve Türkiye” olduğunu ifade etti. Çin ve Türkiye’nin son yıllarda bu alanda öne çıkan ülkeler olduğunu söyleyen Şahin, şunları ekledi:

Daha önce pazar, ABD ile İsrail’in tekelindeydi. ABD, bazı politikaları sebebiyle bu tür hava araçlarının ihracatına çok sıcak bakmıyordu. Yani İngiltere gibi stratejik müttefiklerine ihraç ediyordu. İsrail ise ihraç ediyor ancak birim maliyetleri çok yüksek tutuyordu. Bu kapsamda Çin, İHA pazarına hızlı bir giriş yaptı. Oldukça ucuz fiyata, isteyen her ülkeye İHA platformu sattı. Bu durum, İsrail ve ABD’nin İHA’larına yönelik talebi oldukça düşürdü. Ancak Çin’in İHA’larında, kalite sorunlarıyla karşılaşıldı. Hâlâ da karşılaşılıyor. Bilhassa mühimmat atışı esnasında Çin İHA’ları, farklı sorunlarla karşılaşabiliyor. Bunun üzerine pazar Türkiye’ye kaldı. Halihazırda Bayraktar TB2 SİHA, 10’dan fazla ülkeye ihraç edilmiş durumda. Yine ANKA SİHA, Tunus’a ihraç edildi.

‘Bazı ülkeler ambargo yarışına girdi’
Türkiye ve Çin’in pazarda ilerlemesinin ardından ABD, İHA platformlarının ihracatına yönelik kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı ancak yine de önemli ihracat başarıları gösteremiyor” diye devam eden Şahin, şunları ifade etti:

Çünkü ABD’nin birim faaliyetleri gerçekten yüksek. Örneğin ABD; Avustralya’ya 12 adet MQ-9B Reaper SİHA’yı, beraberindeki ekipmanlarıyla birlikte 1.6 milyar ABD Doları’na satıyor. Birbirlerinin tam muadili olmasa da biz aynı sayıda AKINCI’yı, muhtemelen bunun yarısından da daha az maliyetle satardık. Türkiye’nin pazarda ilerlemesinin önlenmesi amacıyla bazı ülkeler ambargo yarışına girdi. Ancak şöyle bir durum var; bugün 200’den fazla Bayraktar TB2, 50’den fazla ANKA tipi İHA üretmiş bir Türkiye var. Hem bunların hem de AKINCI ve AKSUNGUR tipi SİHA’ların üretimi devam ediyor. Ticari açıdan hiçbir firma, bunların kullandığı elektro-optik sistemlere ambargo koymak istemez. Çünkü her bir elektro-optik sistemin fiyatını 1 milyon ABD Doları olarak baz alırsak, sadece bugüne kadar üretilen SİHA’lar için 250 milyon ABD Doları kazanç ortaya çıkar.

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