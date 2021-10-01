İsrailli savunma şirketleri Türk SİHA’larından rahatsız: ‘Pazar, Türkiye’ye kaldı’

Çünkü ABD’nin birim faaliyetleri gerçekten yüksek. Örneğin ABD; Avustralya’ya 12 adet MQ-9B Reaper SİHA’yı, beraberindeki ekipmanlarıyla birlikte 1.6 milyar ABD Doları’na satıyor. Birbirlerinin tam muadili olmasa da biz aynı sayıda AKINCI’yı, muhtemelen bunun yarısından da daha az maliyetle satardık. Türkiye’nin pazarda ilerlemesinin önlenmesi amacıyla bazı ülkeler ambargo yarışına girdi. Ancak şöyle bir durum var; bugün 200’den fazla Bayraktar TB2, 50’den fazla ANKA tipi İHA üretmiş bir Türkiye var. Hem bunların hem de AKINCI ve AKSUNGUR tipi SİHA’ların üretimi devam ediyor. Ticari açıdan hiçbir firma, bunların kullandığı elektro-optik sistemlere ambargo koymak istemez. Çünkü her bir elektro-optik sistemin fiyatını 1 milyon ABD Doları olarak baz alırsak, sadece bugüne kadar üretilen SİHA’lar için 250 milyon ABD Doları kazanç ortaya çıkar.