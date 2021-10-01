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https://tr.sputniknews.com/20211001/istanbul-tiyatro-festivalinde-rusyadan-3-farkli-yapim-sergilenecek-1049425101.html
İstanbul Tiyatro Festivali’nde Rusya’dan 3 farklı yapım sergilenecek
İstanbul Tiyatro Festivali’nde Rusya’dan 3 farklı yapım sergilenecek
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. Golden Mask Festivali de Rusya’dan üç... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T12:21+0300
2021-10-01T12:21+0300
yaşam
rusya
türkiye
anton çehov
aleksandr puşkin
maksim gorki
istanbul tiyatro festivali
golden mask istanbul'da
tiyatro
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 22 Ekim’de perdelerini açıyor.‘Bu Zamanda Tiyatro’ sloganıyla festivalin 25’inci edisyonu, yeni bir normal arayışındaki dünyaya tiyatronun gözünden bakan pek çoğu yeni yapımla hem tiyatro dünyasına hem de tiyatro severlere nefes aldırmak üzere yola çıktı.Festivale bir ay boyunca konuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye’den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, DasDas, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM’de fiziksel olarak Kovid-19 önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler festival boyunca passostudio.com adresinden izlenebilecek.Yurtdışından 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı tiyatro severlerle buluşturacak festival, 14 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale eşlik edecek.Gazprom tarafından desteklenen Golden Mask Festivali, Rusya’dan üç çevrimiçi oyunla festivalde İstanbul Tiyatro Festivali’nin 2018’de Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile başlayan işbirliği bu yıl festivalin çevrimiçi programına dâhil edilen üç yapımla sürüyor. Festivaldeki tüm uluslararası yapımların gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın desteklediği yapımlar 22 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında tüm diğer çevrimiçi gösterilerle birlikte passostudio.com adresinden izlenebilecek.Bu sene Golden Mask Festivali kapsamında 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nde ünlü Rus oyun yazarı Anton Çehov’un ‘Ayı’ isimli oyunu, Aleksandr Puşkin’in ‘Boris’i ve Maksim Gorki’nin en sevilen eserlerinden biri olan ‘Güneşin Çocukları’ sahnelenecek.Türkçe altyazılı gerçekleştirilecek gösterimler, 22 Ekim 20.00’de ‘Passo Studio’ web sitesinde yayına girecek ve 20 Kasım 00.00’da yayından kaldırılacak. Bilet alınan gösterimleri oynatmaya başladıktan sonra izlemeyi tamamlamak için 48 saat bulunacak.
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rusya, türkiye, anton çehov, aleksandr puşkin, maksim gorki, istanbul tiyatro festivali, golden mask istanbul'da, tiyatro

İstanbul Tiyatro Festivali’nde Rusya’dan 3 farklı yapım sergilenecek

12:21 01.10.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç / Fotoğraf bankasına girRus tiyatro festivali 'Altın Maske'
Rus tiyatro festivali 'Altın Maske' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. Golden Mask Festivali de Rusya’dan üç çevrimiçi oyunla 2018’de başlayan işbirliği kapsamında bu yıl festivalin çevrimiçi programına dâhil edilen üç yapımla sürüyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 22 Ekim’de perdelerini açıyor.
‘Bu Zamanda Tiyatro’ sloganıyla festivalin 25’inci edisyonu, yeni bir normal arayışındaki dünyaya tiyatronun gözünden bakan pek çoğu yeni yapımla hem tiyatro dünyasına hem de tiyatro severlere nefes aldırmak üzere yola çıktı.
Festivale bir ay boyunca konuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye’den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, DasDas, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM’de fiziksel olarak Kovid-19 önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler festival boyunca passostudio.com adresinden izlenebilecek.
Yurtdışından 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı tiyatro severlerle buluşturacak festival, 14 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale eşlik edecek.
Gazprom tarafından desteklenen Golden Mask Festivali, Rusya’dan üç çevrimiçi oyunla festivalde İstanbul Tiyatro Festivali’nin 2018’de Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile başlayan işbirliği bu yıl festivalin çevrimiçi programına dâhil edilen üç yapımla sürüyor. Festivaldeki tüm uluslararası yapımların gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın desteklediği yapımlar 22 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında tüm diğer çevrimiçi gösterilerle birlikte passostudio.com adresinden izlenebilecek.
Bu sene Golden Mask Festivali kapsamında 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nde ünlü Rus oyun yazarı Anton Çehov’un ‘Ayı’ isimli oyunu, Aleksandr Puşkin’in ‘Boris’i ve Maksim Gorki’nin en sevilen eserlerinden biri olan ‘Güneşin Çocukları’ sahnelenecek.
Türkçe altyazılı gerçekleştirilecek gösterimler, 22 Ekim 20.00’de ‘Passo Studio’ web sitesinde yayına girecek ve 20 Kasım 00.00’da yayından kaldırılacak. Bilet alınan gösterimleri oynatmaya başladıktan sonra izlemeyi tamamlamak için 48 saat bulunacak.
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