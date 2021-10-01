https://tr.sputniknews.com/20211001/istanbul-trafiginde-yagmur-etkisi-yuzde-76ya-ulasti--1049436634.html

İstanbul trafiğinde yağmur etkisi: Yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul trafiğinde yağmur etkisi: Yüzde 76'ya ulaştı

Gün boyunca yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik Yoğunluk Haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T17:38+0300

2021-10-01T17:38+0300

2021-10-01T17:39+0300

türkiye

istanbul

trafik

yağmur

tem otoyolu

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İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları ile ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağış etkili olurken, D-100 Karayolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor. D-100 Karayolunda Bahçelievler'den başlayan trafik Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.TEM Otoyolunda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.Kentin Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolunda Kavacık Ataşehir arasında, D-100 Karayolunda da Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 17.20 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

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istanbul, trafik, yağmur, tem otoyolu