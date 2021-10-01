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https://tr.sputniknews.com/20211001/istanbulda-saganak-yagis-nedeniyle-trafikte-yogunluk-olustu-1049418801.html
İstanbul'da sağanak: Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu
İstanbul'da sağanak: Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu
İstanbul'da etkili olan sağanağın yol açtığı trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T08:04+0300
2021-10-01T08:03+0300
yaşam
istanbul
trafik
sağanak yağış
sağanak
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Şehir genelinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde bazı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.İBB'nin trafik uygulamasında sabahın ilk saatlerinden itibaren trafiğin yüzde 58'e çıktığı görüldü.Bu arada, toplu taşıma aracı kullananlar da yağmura yakalandı.Bazı vatandaşlar duraklara sığınarak araç beklerken, bazılarının da yağmurdan korunmak için saçakların altına sığındığı görüldü.
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istanbul, trafik, sağanak yağış, sağanak

İstanbul'da sağanak: Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu

08:04 01.10.2021
© İHA / HASAN AYHafta sonu dönüş trafiği
Hafta sonu dönüş trafiği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© İHA / HASAN AY
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İstanbul'da etkili olan sağanağın yol açtığı trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Şehir genelinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.
Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde bazı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
İBB'nin trafik uygulamasında sabahın ilk saatlerinden itibaren trafiğin yüzde 58'e çıktığı görüldü.
Bu arada, toplu taşıma aracı kullananlar da yağmura yakalandı.
Bazı vatandaşlar duraklara sığınarak araç beklerken, bazılarının da yağmurdan korunmak için saçakların altına sığındığı görüldü.
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