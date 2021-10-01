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Türkiye
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211001/izmirde-4-saat-suren-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1049415723.html
İzmir’de 4 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
İzmir’de 4 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
İzmir’in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T01:40+0300
2021-10-01T01:40+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
izmir
orman yangını
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Yangın, saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 yer ekibi, 2 dozer ve 2 su tankeri sevk edildi. Bölgenin rüzgar alamsı nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların altından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Öte yandan, Türk Kızılay’ı Urla Şubesi personelleri tarafından ise yangın bölgesinde çalışan ekiplere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.
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izmir, orman yangını

İzmir’de 4 saat süren orman yangını kontrol altına alındı

01:40 01.10.2021
© İHA / CENK ÖZENİzmir’in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İzmir’in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© İHA / CENK ÖZEN
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İzmir’in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 yer ekibi, 2 dozer ve 2 su tankeri sevk edildi.
Bölgenin rüzgar alamsı nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların altından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, Türk Kızılay’ı Urla Şubesi personelleri tarafından ise yangın bölgesinde çalışan ekiplere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.
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