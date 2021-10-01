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Jahrein'den Okan Bayülgen'e yanıt: Senin içeriğin de ego pornosuydu
Jahrein'den Okan Bayülgen'e yanıt: Senin içeriğin de ego pornosuydu
Sosyal medya fenomenlerini ‘Hepsi çöp, hepsi zavallı’ diye hedef alan Okan Bayülgen’e yanıt veren Twitch yayıncısı Jahrein, “Senin içeriğin de ego pornosuydu... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T14:48+0300
2021-10-01T15:05+0300
jahrein
okan bayülgen
yanıt
influencer
yaşam
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Influencer'ları hedef alan Okan Bayülgen’e ilk tepki Jahrein adıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç’tan geldi.‘Biraz insen mi o yüksek atından?’Bayülgen’e “Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan’cığım” diye seslenen Sonuç, Twitter hesabından şunları yazdı:“Yıllarca içerik olarak karşına ‘bimbo’ları çıkartıp dalga geçtin ve bunun üstünden eşek yüküyle para kazandın. Sonra çıkıp bu içeriğinden memnun olmadığını, pişman olduğunu açıkladın. Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan’cığım. Biraz insen mi o yüksek atından?Şimdi de sosyal medyadan para kazanılansına takmış kafayı. Ben marka olsam geleneksel medyaya hiç reklam vermem. Sosyal medya en azından sayıları veriyor. Kaç kişi görmüş, tıklamış, siteme girmiş, sepete eklemiş? Televizyona reklam veriyorsun. Reyting diye uyduruktan bir veri var.‘Tam bir iki yüzlülük seli’Arada değinmeye çalıştığı güzel konular var yine ama içten gelmiyor bana kusura bakmasın. Yıllarca estetik patlaması yaşayan kadınlarla beraber olup estetik eleştirmesi ve yan taraftaki botox teyzenin o konuda onaylarcasına kafa sallaması falan tam bir iki yüzlülük seli.”Ne olmuştu?Haber Global’de Buket Aydın’ın konuğu olan oyuncu Okan Bayülgen “Influencer’ların hepsi çöp para kazanmaya çalışan zavallılar. Hiçbir şey olmaz onlar. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şeyler yapabilen ve bu yolla da üç beş kuruş para kazanan insanlar. Ve tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi ben de utanç duygusu uyandırıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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jahrein, okan bayülgen, yanıt, influencer

Jahrein'den Okan Bayülgen'e yanıt: Senin içeriğin de ego pornosuydu

14:48 01.10.2021 (güncellendi: 15:05 01.10.2021)
© Fotoğraf : InstagramTwitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız
Twitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Fotoğraf : Instagram
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Sosyal medya fenomenlerini ‘Hepsi çöp, hepsi zavallı’ diye hedef alan Okan Bayülgen’e yanıt veren Twitch yayıncısı Jahrein, “Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan’cığım. Biraz insen mi o yüksek atından?” dedi.
Influencer'ları hedef alan Okan Bayülgen’e ilk tepki Jahrein adıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç’tan geldi.

‘Biraz insen mi o yüksek atından?’

Bayülgen’e “Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan’cığım” diye seslenen Sonuç, Twitter hesabından şunları yazdı:
“Yıllarca içerik olarak karşına ‘bimbo’ları çıkartıp dalga geçtin ve bunun üstünden eşek yüküyle para kazandın. Sonra çıkıp bu içeriğinden memnun olmadığını, pişman olduğunu açıkladın. Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan’cığım. Biraz insen mi o yüksek atından?
Şimdi de sosyal medyadan para kazanılansına takmış kafayı. Ben marka olsam geleneksel medyaya hiç reklam vermem. Sosyal medya en azından sayıları veriyor. Kaç kişi görmüş, tıklamış, siteme girmiş, sepete eklemiş? Televizyona reklam veriyorsun. Reyting diye uyduruktan bir veri var.

‘Tam bir iki yüzlülük seli’

Arada değinmeye çalıştığı güzel konular var yine ama içten gelmiyor bana kusura bakmasın. Yıllarca estetik patlaması yaşayan kadınlarla beraber olup estetik eleştirmesi ve yan taraftaki botox teyzenin o konuda onaylarcasına kafa sallaması falan tam bir iki yüzlülük seli.”

Ne olmuştu?

Haber Global’de Buket Aydın’ın konuğu olan oyuncu Okan Bayülgen “Influencer’ların hepsi çöp para kazanmaya çalışan zavallılar. Hiçbir şey olmaz onlar. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şeyler yapabilen ve bu yolla da üç beş kuruş para kazanan insanlar. Ve tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi ben de utanç duygusu uyandırıyor” ifadelerini kullanmıştı.
Twitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2021
DÜNYA
Twitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: 'Beni korkutamazsınız'
25 Mayıs, 18:07
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