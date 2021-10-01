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https://tr.sputniknews.com/20211001/jant-yerine-banyo-muslugu-gonderdi-3-yil-4-ay-ceza-1049421537.html
Jant yerine banyo musluğu gönderdi: 3 yıl 4 ay ceza
Jant yerine banyo musluğu gönderdi: 3 yıl 4 ay ceza
Bolu'nun Gerede ilçesinde, internet üzerinden 1500 liraya anlaştığı Bayram Yılmaz'a otomobil jantı yerine banyo musluğu gönderen Taner Kırıcıoğlu, "nitelikli... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T10:40+0300
2021-10-01T10:40+0300
yaşam
alışveriş
otomobil
dolandırıcılık
arıza
internetten alışveriş
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Pasta imalatı yapan Bayram Yılmaz, sosyal medyada otomobiline uygun jant seti satıldığını gördü. Satıcı ile iletişime gelen Yılmaz, 1800 TL olan 4 jant için 1500 TL'ye anlaştı.Yılmaz, jantların ücretini Taner Kırıcıoğlu isimli satıcıya yolladı. Jantları almak için kargo firmasına giden Bayram Yılmaz, kutuyu açtığında banyo musluğuyla karşılaştı ve iade etti. Satıcıya ulaşamayan Yılmaz, bunun üzerine savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında Kırıcıoğlu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Kırıcıoğlu katılmadı, mağdur Yılmaz ise hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Kırıcıoğlu'nun 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin 500 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.'İnsanı çok güzel kandırıyorlar'Duruşmanın ardından konuşan Bayram Yılmaz "Sosyal medyadan arabam için jant konusunda biriyle anlaştık. 1800 lira demişti, 1500 liraya anlaştık, 'Sana 200 lira kargodan indirimli fiyattan gönderirim' dedi. Kargodan banyo musluğu geldi. Kargocuya gittim, küçük bir kutu vardı, açtım, şoke oldum. Bana dalga geçer gibi banyo musluğu göndermiş. Kargocu da "Ben bilmiyorum" dedi. Ben de kargoyu geri gönderdim. Kargoyu ayrıca karşı ödemeli göstermiş. Telefonlarımı açmadı, beni de engelledi" dedi.'İçime sindiremiyorum bu durumu'Kandırıldığını söyleyen Yılmaz "Böyle insanlara inanmayın, kanmayın. Mağdurum, kimse olmasın. 1500 lirasında değilim ama insanlar mağdur olmasın. Emekçi adamım, kendisine inandım. Bunların işi bu. İnsanı çok güzel kandırıyorlar. Resmen benimle dalga geçildi, içime sindiremiyorum bu durumu. Giden parama mı yanayım, çok istediğim ve gönderilmeyen jantlara mı yanayım?" diye konuştu.
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alışveriş, otomobil, dolandırıcılık, arıza, internetten alışveriş

Jant yerine banyo musluğu gönderdi: 3 yıl 4 ay ceza

10:40 01.10.2021
© DHA / MURAT KUCUKJant yerine banyo musluk gönderdi: 3 yıl 4 ay ceza
Jant yerine banyo musluk gönderdi: 3 yıl 4 ay ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA / MURAT KUCUK
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Bolu'nun Gerede ilçesinde, internet üzerinden 1500 liraya anlaştığı Bayram Yılmaz'a otomobil jantı yerine banyo musluğu gönderen Taner Kırıcıoğlu, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.
Pasta imalatı yapan Bayram Yılmaz, sosyal medyada otomobiline uygun jant seti satıldığını gördü. Satıcı ile iletişime gelen Yılmaz, 1800 TL olan 4 jant için 1500 TL'ye anlaştı.
Yılmaz, jantların ücretini Taner Kırıcıoğlu isimli satıcıya yolladı. Jantları almak için kargo firmasına giden Bayram Yılmaz, kutuyu açtığında banyo musluğuyla karşılaştı ve iade etti. Satıcıya ulaşamayan Yılmaz, bunun üzerine savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında Kırıcıoğlu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Kırıcıoğlu katılmadı, mağdur Yılmaz ise hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Kırıcıoğlu'nun 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin 500 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

'İnsanı çok güzel kandırıyorlar'

Duruşmanın ardından konuşan Bayram Yılmaz "Sosyal medyadan arabam için jant konusunda biriyle anlaştık. 1800 lira demişti, 1500 liraya anlaştık, 'Sana 200 lira kargodan indirimli fiyattan gönderirim' dedi. Kargodan banyo musluğu geldi. Kargocuya gittim, küçük bir kutu vardı, açtım, şoke oldum. Bana dalga geçer gibi banyo musluğu göndermiş. Kargocu da "Ben bilmiyorum" dedi. Ben de kargoyu geri gönderdim. Kargoyu ayrıca karşı ödemeli göstermiş. Telefonlarımı açmadı, beni de engelledi" dedi.

'İçime sindiremiyorum bu durumu'

Kandırıldığını söyleyen Yılmaz "Böyle insanlara inanmayın, kanmayın. Mağdurum, kimse olmasın. 1500 lirasında değilim ama insanlar mağdur olmasın. Emekçi adamım, kendisine inandım. Bunların işi bu. İnsanı çok güzel kandırıyorlar. Resmen benimle dalga geçildi, içime sindiremiyorum bu durumu. Giden parama mı yanayım, çok istediğim ve gönderilmeyen jantlara mı yanayım?" diye konuştu.
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