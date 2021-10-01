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https://tr.sputniknews.com/20211001/japonyada-kovid-19a-karsi-uygulanan-ohal-sona-erdi-1049418634.html
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi
Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kalktı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T07:51+0300
2021-10-01T07:50+0300
dünya
japonya
ohal
koronavirüs
kovid-19
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Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi sonrası, başkent Tokyo ile Osaka kentleri dahil ülke geneli 19 eyaletteki OHAL ile 8 eyaletteki yarı-OHAL önlemleri sona erdi.Böylelikle ülkede nisan ayından bu yana kapsamı, kademeli genişletilen ve aralıklarla daraltılan OHAL'in uygulandığı hiçbir bölge kalmadı.Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, yeni uygulamayla hükümetin, aşılananlar dahil halktan, temel Kovid-19 önlemlerini korunmasını istediğini söyledi.Vaka trendinin yeniden yükselişe geçmesi olasılığına karşı Kato, kalabalık noktalardan uzak durulması ve maske, el yıkama tedbirlerinin önemini anımsattı.Hafta içinde Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine OHAL'in planlandığı doğrultuda ekim ayı başında kaldırılacağını açıklamıştı.Suga, ekonominin canlandırılması, sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve aşılama kampanyasının yaygınlaştırılması dahil salgınla birçok alanda mücadelenin süreceğini kaydetmişti.Başkent bölgesinde en son OHAL ilanı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın başlamasından önce 12 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 701 bin 897’ye, virüse bağlı can kaybı 17 bin 666’ya yükseldi.Ülke genelinde 932 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210928/basbakan-acikladi-japonyada-ohal-sona-eriyor-koronavirus-kisitlamalari-kaldiriliyor-1049309907.html
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japonya, ohal, koronavirüs, kovid-19

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi

07:51 01.10.2021
© AP Photo / Eugene HoshikoJaponya'da koronavirüs
Japonya'da koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kalktı.
Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi sonrası, başkent Tokyo ile Osaka kentleri dahil ülke geneli 19 eyaletteki OHAL ile 8 eyaletteki yarı-OHAL önlemleri sona erdi.
Böylelikle ülkede nisan ayından bu yana kapsamı, kademeli genişletilen ve aralıklarla daraltılan OHAL'in uygulandığı hiçbir bölge kalmadı.
Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, yeni uygulamayla hükümetin, aşılananlar dahil halktan, temel Kovid-19 önlemlerini korunmasını istediğini söyledi.
Vaka trendinin yeniden yükselişe geçmesi olasılığına karşı Kato, kalabalık noktalardan uzak durulması ve maske, el yıkama tedbirlerinin önemini anımsattı.
Japonya-koronavirüs-maske - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
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Başbakan açıkladı: Japonya'da OHAL sona eriyor, koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor
28 Eylül, 12:18
Hafta içinde Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine OHAL'in planlandığı doğrultuda ekim ayı başında kaldırılacağını açıklamıştı.
Suga, ekonominin canlandırılması, sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve aşılama kampanyasının yaygınlaştırılması dahil salgınla birçok alanda mücadelenin süreceğini kaydetmişti.
Başkent bölgesinde en son OHAL ilanı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın başlamasından önce 12 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.
Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 701 bin 897’ye, virüse bağlı can kaybı 17 bin 666’ya yükseldi.
Ülke genelinde 932 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
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