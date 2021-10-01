https://tr.sputniknews.com/20211001/kendini-arayan-adam-dunya-basininda-1049413668.html

'Kendini arayan adam' dünya basınında

'Kendini arayan adam' dünya basınında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisine yönelik arama çalışmalarına katılmasıyla ünlenen Beyhan Mutlu, dünya basınında da gündem oldu. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

bursa

inegöl

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Bursa İnegöl’de kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 'kendisini arayan' Beyhan Mutlu isimli vatandaş, dış basının ilgisini çekti.Kendini arayan adam, İngiliz ve Amerikan basınında da gündem oldu. Amerikan Fox News, haberi, "'Kayıp' Türk kendisini arama ekibine katıldı" diye verdi.İngiliz Metro da haberi okuyucularına "Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı" başlığıyla sundu.İngiliz Daily Mail gazetesi ise, "Sarhoş adam, aranan kişinin kendisi olduğunu fark etmeden arama çalışmalarına yardım için saatlerini harcadı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210928/ormanda-saatlerce-kendini-aradi-1049314340.html

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türkiye, bursa, inegöl