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https://tr.sputniknews.com/20211001/kendini-arayan-adam-dunya-basininda-1049413668.html
'Kendini arayan adam' dünya basınında
'Kendini arayan adam' dünya basınında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisine yönelik arama çalışmalarına katılmasıyla ünlenen Beyhan Mutlu, dünya basınında da gündem oldu. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T00:39+0300
2021-10-01T00:39+0300
2021-10-01T00:43+0300
yaşam
türkiye
bursa
inegöl
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Bursa İnegöl’de kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 'kendisini arayan' Beyhan Mutlu isimli vatandaş, dış basının ilgisini çekti.Kendini arayan adam, İngiliz ve Amerikan basınında da gündem oldu. Amerikan Fox News, haberi, "'Kayıp' Türk kendisini arama ekibine katıldı" diye verdi.İngiliz Metro da haberi okuyucularına "Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı" başlığıyla sundu.İngiliz Daily Mail gazetesi ise, "Sarhoş adam, aranan kişinin kendisi olduğunu fark etmeden arama çalışmalarına yardım için saatlerini harcadı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210928/ormanda-saatlerce-kendini-aradi-1049314340.html
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türkiye, bursa, inegöl
'Kendini arayan adam' dünya basınında 00:39 01.10.2021 (güncellendi: 00:43 01.10.2021)
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisine yönelik arama çalışmalarına katılmasıyla ünlenen Beyhan Mutlu, dünya basınında da gündem oldu.
Bursa İnegöl’de kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 'kendisini arayan' Beyhan Mutlu isimli vatandaş, dış basının ilgisini çekti.
Kendini arayan adam, İngiliz ve Amerikan basınında da gündem oldu. Amerikan Fox News, haberi,
diye verdi. "'Kayıp' Türk kendisini arama ekibine katıldı"
İngiliz Metro da haberi okuyucularına
başlığıyla sundu. "Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı"
İngiliz Daily Mail gazetesi ise,
dedi. "Sarhoş adam, aranan kişinin kendisi olduğunu fark etmeden arama çalışmalarına yardım için saatlerini harcadı"