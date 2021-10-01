https://tr.sputniknews.com/20211001/kilicdaroglu-cumhurbaskani-erdoganin-yeni-anayasa-cagrisina-yanit-verdi-1049440416.html

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T19:18+0300

2021-10-01T19:18+0300

2021-10-01T19:18+0300

politika

recep tayyip erdoğan

tbmm

kemal kılıçdaroğlu

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Kılıçdaroğlu, TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışının ardından kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulundaki açılış konuşmasında yeni anayasa konusundaki çağrısına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." karşılığını verdi.Kılıçdaroğlu, "Sizin de bir çalışmanız olacak mı?" sorusunu, "Elbette olacak, var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak olarak çalışıyoruz zaten. İttifakın bütün bileşenleri çalışıyor." diye yanıtladı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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recep tayyip erdoğan, tbmm, kemal kılıçdaroğlu