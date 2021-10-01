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Kılıçdaroğlu'ndan çiftçiye ucuz gübre sözü
Kılıçdaroğlu'ndan çiftçiye ucuz gübre sözü
Tarım kalkınma Zirvesi’nde konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş, çiftçinin aldığı kredilerin faizlerini ilk bir haftada... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T07:39+0300
2021-10-01T07:38+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
açıklama
gübre
mazot
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı.Hürriyet'ten Pırıl Purtul Uçar'ın haberine göre, toplam 160 CHP’li belediye ve 300 kooperatifin katıldığı zirvede konuşan Kılıçdaroğlu, partisinin 2024-2028 yıllarındaki tarım politikaları vizyonunu açıkladı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:'Fiyatlar polisiye tedbirlerle düşmez'“Bir, çiftçi bir yıl önceden ne ekeceğini bilecek. Maliyetin üzerine makul bir kâr koyacaksınız. Bunun adı, taban fiyat olacak. Çiftçi bu fiyattan satıyorsa eyvallah. Ama çiftçi, belirlenen taban fiyatının altında bir alıma, satışa zorlanmayacak. Fiyatları polisiye tedbirlerle indirmeye kalkarsanız o ülkede otoriter rejim vardır. Dolayısıyla baskıyla bu işin içinden çıkamazsınız. Fiyatların düşmesi, makul seviyeye gelmesi ve ülkede fiyatlarda istikrarın olmasının tek yolu, akılcı politikalardır. Aklı kullanmayıp da copu kullanırsanız, devleti yönetemezsiniz. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş çiftçinin ister bankalardan, ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Bitti."Kılıçdaroğlu ayrıca, çiftçiye ucuz mazot ve gübre sözü de verdi.
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kemal kılıçdaroğlu, açıklama, gübre, mazot

Kılıçdaroğlu'ndan çiftçiye ucuz gübre sözü

07:39 01.10.2021
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Tarım kalkınma Zirvesi’nde konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş, çiftçinin aldığı kredilerin faizlerini ilk bir haftada silmek olacak” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı.
Hürriyet'ten Pırıl Purtul Uçar'ın haberine göre, toplam 160 CHP’li belediye ve 300 kooperatifin katıldığı zirvede konuşan Kılıçdaroğlu, partisinin 2024-2028 yıllarındaki tarım politikaları vizyonunu açıkladı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

'Fiyatlar polisiye tedbirlerle düşmez'

“Bir, çiftçi bir yıl önceden ne ekeceğini bilecek. Maliyetin üzerine makul bir kâr koyacaksınız. Bunun adı, taban fiyat olacak. Çiftçi bu fiyattan satıyorsa eyvallah. Ama çiftçi, belirlenen taban fiyatının altında bir alıma, satışa zorlanmayacak. Fiyatları polisiye tedbirlerle indirmeye kalkarsanız o ülkede otoriter rejim vardır. Dolayısıyla baskıyla bu işin içinden çıkamazsınız. Fiyatların düşmesi, makul seviyeye gelmesi ve ülkede fiyatlarda istikrarın olmasının tek yolu, akılcı politikalardır. Aklı kullanmayıp da copu kullanırsanız, devleti yönetemezsiniz. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş çiftçinin ister bankalardan, ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Bitti."
Kılıçdaroğlu ayrıca, çiftçiye ucuz mazot ve gübre sözü de verdi.
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