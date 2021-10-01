https://tr.sputniknews.com/20211001/kirima-giden-turist-sayisi-pandemi-oncesi-rakami-yuzde-25-gecti-1049438621.html

Kırım’a giden turist sayısı pandemi öncesi rakamı yüzde 25 geçti

Kırım’a giden turist sayısı pandemi öncesi rakamı yüzde 25 geçti

Rusya Federasyonu’na bağlık Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksyonov, bu yıl yarımadayı ziyaret eden turist sayısının yaklaşık 8 milyon 300 bin olarak... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T18:29+0300

2021-10-01T18:29+0300

2021-10-01T18:29+0300

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rusya

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karadeniz

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sahil

açıklama

kırım

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Aksyonov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yılın ilk 9 ayında Kırım’a gelen turist sayısı 8 milyon 300 bin olarak gerçekleşti. Bu, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 25 daha fazla” diye yazdı.Eylül ayında Kırım’da tatil yapan turist sayısının 1 milyonu geçtiğini bildiren Kırım lideri, bu rakamın 2020’nin Eylül ayı ile aynı, 2019’un Eylül ayına göre de yüzde 35 daha fazla olduğunu kaydetti.Aksyonov, turistlerin yüzde 62’sinin yarımadaya Kırım Köprüsü üzerinden otomobil ve otobüslerle, yüzde 30’unun uçaklarla, yüzde 8’inin de trenle geldiğini yazdı.Daha önce Kırım’ın, eylül ayında ağırladığı turist sayısına göre, Sovyetler Birliği döneminde kırılan rekoru kırdığı belirtilmişti.Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak Türkiye’nin yanında pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.

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rusya, ukrayna, karadeniz, turist, sahil, açıklama, kırım