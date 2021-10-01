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https://tr.sputniknews.com/20211001/kisisel-bilgileri-calindi-evine-yuzlerce-liralik-kapida-odemeli-yemek-siparisi-geldi-1049422851.html
Kişisel bilgileri çalındı, evine yüzlerce liralık kapıda ödemeli yemek siparişi geldi
Kişisel bilgileri çalındı, evine yüzlerce liralık kapıda ödemeli yemek siparişi geldi
Beylikdüzü’nde kişisel bilgileri sanal ortamda paylaşılan şahıs, kendisini arayanlarla telefonda tartıştıktan sonra gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T11:23+0300
2021-10-01T11:23+0300
yaşam
yemek
dolandırıcılık
internet
kişisel bilgi
internet dolandırıcılığı
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Beylikdüzü'nde ikamet eden iş insanı Hüseyin Kolaç, kendisini sayısız kez arayan bilmediği numaraya cevap verdiğinde kişisel bilgilerinin internet ortamında yayıldığını ve istediklerini yapmadıkları halde rahatsız edeceklerini söyleyen şahıslarla tartıştı. Olaydan birkaç saat sonra Kolaç'ın evine yemek sitelerinden kapıda ödemeli siparişler gelmeye başladı. Sabah saatlerine kadar gelen siparişler nedeniyle Kolaç durumu hem yemek sitelerine hem de cumhuriyet savcılığına bildirerek suç duyurusunda bulundu. Kolaç, evine gelen siparişleri ise kanıt olması amacıyla cep telefonu ile videoya aldı.Yaşanan olayları anlatan Hüseyin Kolaç, “Ayın 25'inde beni gündüz saatlerinde birisi aradı gizli numaradan, tehdit ve küfürlü konuştu benimle. Bir kumar ve oyun sitesinden bahsetti, ne olduğunu anlayamadım. Bütün gizli bilgilerimin elinde olduğunu söyledi ve bana gönderdi tüm bilgilerimi. Bende çok umursamayarak telefonu kapattım. ‘Bundan sonra seni çok rahatsız edeceğiz ve isteklerimizi bildireceğiz' dediler. Ondan sonra uyudum. Sabah namazına kalktığımda bana saat 1'den başlayarak 1 buçuğa kadar arama olmuş yine cevapsız gece. Ben de sabah namazda aradım, kimsiniz ne istiyorsunuz dedim. Onlar da bana ‘yanlış numara' diyerek cevap verdi. Bende yanlış numara bu kadar uzun süre aramaz dedim. Bana dedikleri şu; oyun ve kumar sitelerinde benim adreslerimin olduğu, benim gibi birçok insanın kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söylediler” dedi.Telefon konuşmasının akşamında siparişi olmadığı halde yemek sitelerinden evine farklı restoranlardan yüzlerce liralık yemek geldiğini söyleyen Kolaç, “Siparişler geldi, eve siparişleri verdikleri telefon numarası bana ait değil ama adres bana ait. Ayın 25'inden bu yana yemek siparişi göndererek taciz olayı devam ediyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Beni arayanlardan birisi kendi numarasıyla aradığı için kendi numarası da çıktı. Benim evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar. Benim adıma veya başka birinin adına benim adresimi kullanarak sipariş geliyor. Sabaha kadar sürüyor bu böyle” ifadelerini kullandı.
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yemek, dolandırıcılık, internet, kişisel bilgi, internet dolandırıcılığı

Kişisel bilgileri çalındı, evine yüzlerce liralık kapıda ödemeli yemek siparişi geldi

11:23 01.10.2021
© İHABeylikdüzü'nde kişisel bilgileri çalınan Hüseyin Kolaç
Beylikdüzü'nde kişisel bilgileri çalınan Hüseyin Kolaç - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© İHA
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Beylikdüzü’nde kişisel bilgileri sanal ortamda paylaşılan şahıs, kendisini arayanlarla telefonda tartıştıktan sonra gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar evine yüzlerce liralık kapıda ödemeli yemek siparişleri geldi. Şahıs savcılığa suç duyurusunda bulunurken, evine gelen kuryelerle konuşmasını da cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Beylikdüzü'nde ikamet eden iş insanı Hüseyin Kolaç, kendisini sayısız kez arayan bilmediği numaraya cevap verdiğinde kişisel bilgilerinin internet ortamında yayıldığını ve istediklerini yapmadıkları halde rahatsız edeceklerini söyleyen şahıslarla tartıştı. Olaydan birkaç saat sonra Kolaç'ın evine yemek sitelerinden kapıda ödemeli siparişler gelmeye başladı. Sabah saatlerine kadar gelen siparişler nedeniyle Kolaç durumu hem yemek sitelerine hem de cumhuriyet savcılığına bildirerek suç duyurusunda bulundu. Kolaç, evine gelen siparişleri ise kanıt olması amacıyla cep telefonu ile videoya aldı.
Yaşanan olayları anlatan Hüseyin Kolaç, “Ayın 25'inde beni gündüz saatlerinde birisi aradı gizli numaradan, tehdit ve küfürlü konuştu benimle. Bir kumar ve oyun sitesinden bahsetti, ne olduğunu anlayamadım. Bütün gizli bilgilerimin elinde olduğunu söyledi ve bana gönderdi tüm bilgilerimi. Bende çok umursamayarak telefonu kapattım. ‘Bundan sonra seni çok rahatsız edeceğiz ve isteklerimizi bildireceğiz' dediler. Ondan sonra uyudum. Sabah namazına kalktığımda bana saat 1'den başlayarak 1 buçuğa kadar arama olmuş yine cevapsız gece. Ben de sabah namazda aradım, kimsiniz ne istiyorsunuz dedim. Onlar da bana ‘yanlış numara' diyerek cevap verdi. Bende yanlış numara bu kadar uzun süre aramaz dedim. Bana dedikleri şu; oyun ve kumar sitelerinde benim adreslerimin olduğu, benim gibi birçok insanın kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söylediler” dedi.
Telefon konuşmasının akşamında siparişi olmadığı halde yemek sitelerinden evine farklı restoranlardan yüzlerce liralık yemek geldiğini söyleyen Kolaç, “Siparişler geldi, eve siparişleri verdikleri telefon numarası bana ait değil ama adres bana ait. Ayın 25'inden bu yana yemek siparişi göndererek taciz olayı devam ediyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Beni arayanlardan birisi kendi numarasıyla aradığı için kendi numarası da çıktı. Benim evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar. Benim adıma veya başka birinin adına benim adresimi kullanarak sipariş geliyor. Sabaha kadar sürüyor bu böyle” ifadelerini kullandı.
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