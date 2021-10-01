https://tr.sputniknews.com/20211001/kiz-cocuguna-cinsel-istismarda-bulunan-saniga-36-yil-hapis-cezasi-1049442393.html

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası

Van'da 2 yıl önce 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

van

cinsel saldırı

cinsel istismar

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Kentte 2019'da İkinisan Caddesi'nde su satan 9 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğunun kandırılarak metruk binada cebir ve tehditle nitelikli cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın karar duruşması görüldü.Van 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Suçlamayı kabul etmeyen H.B, beraatini talep etti.Mahkeme heyeti, sanığın "cebir ve tehditle çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

türkiye

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van, cinsel saldırı, cinsel istismar