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Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası
Van'da 2 yıl önce 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T20:36+0300
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türkiye
van
cinsel saldırı
cinsel istismar
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Kentte 2019'da İkinisan Caddesi'nde su satan 9 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğunun kandırılarak metruk binada cebir ve tehditle nitelikli cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın karar duruşması görüldü.Van 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Suçlamayı kabul etmeyen H.B, beraatini talep etti.Mahkeme heyeti, sanığın "cebir ve tehditle çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
türkiye
van
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van, cinsel saldırı, cinsel istismar

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası

20:36 01.10.2021
© AAMahkeme, yargı , dava
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Van'da 2 yıl önce 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi.
Kentte 2019'da İkinisan Caddesi'nde su satan 9 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğunun kandırılarak metruk binada cebir ve tehditle nitelikli cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın karar duruşması görüldü.
Van 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Suçlamayı kabul etmeyen H.B, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın "cebir ve tehditle çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
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