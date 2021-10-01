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Komşusunu döven Halil Sezai'den itiraf: Pişmanım, ilk defa kavga ettim
Komşusunu döven Halil Sezai'den itiraf: Pişmanım, ilk defa kavga ettim
Komşusuna şiddet uyguladığı için hapsi giren, tahliye olduktan sonra "Gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere" diyen Halil Sezai'den yaşananlarla... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T17:49+0300
2021-10-01T17:49+0300
yaşam
şiddet
darp
açıklama
halil sezai
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Komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai, yaşanılanların ardından ilkkez konuştu. Tahliye olduktan sonraki konserinde "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere" diyen Sezai sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, olay sonrası ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sezai, basına çok kırgın olduğunu, sözlerinin çok başka şekilde çarpıtıldığını söyledi.'İlk defa kavga ettim'Halil Sezai "Sözlerimin devamında yazıldığı gibi bir şey olmadığı için 'Keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı' dedim. Pişmanım, tabii ki üzgünüm. En çok beni saygılı yetiştiren aileme mahcup oldum. Onları üzdüğüm için pişmanım. 41 yaşındayım, ilk defa biriyle kavga ettim" diye konuştu.Yaşanan olayların iş hayatını etkilemediğini dile getiren ünlü şarkıcı, "Ben normal hayatıma devam ediyorum. Tabii ki sahneler oluyor, teklifler de alıyorum ama ben bu hayatı istiyor muyum onu bilmiyorum" diye konuştu.Ne olmuştu?İsyan şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'e dayak attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce silahla kasten yaralama suçundan tutuklandı ve 43 gün cezaevinde kaldı. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.
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şiddet, darp, açıklama, halil sezai

Komşusunu döven Halil Sezai'den itiraf: Pişmanım, ilk defa kavga ettim

17:49 01.10.2021
© AAHalil Sezai
Halil Sezai - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Komşusuna şiddet uyguladığı için hapsi giren, tahliye olduktan sonra "Gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere" diyen Halil Sezai'den yaşananlarla ilgili sessizliğini bozdu. 41 yaşındaki şarkıcı "Beni saygılı yetiştiren aileme mahcup oldum. Onları üzdüğüm için pişmanım, ilk defa kavga ettim" dedi.
Komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai, yaşanılanların ardından ilkkez konuştu. Tahliye olduktan sonraki konserinde "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere" diyen Sezai sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, olay sonrası ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sezai, basına çok kırgın olduğunu, sözlerinin çok başka şekilde çarpıtıldığını söyledi.

'İlk defa kavga ettim'

Halil Sezai "Sözlerimin devamında yazıldığı gibi bir şey olmadığı için 'Keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı' dedim. Pişmanım, tabii ki üzgünüm. En çok beni saygılı yetiştiren aileme mahcup oldum. Onları üzdüğüm için pişmanım. 41 yaşındayım, ilk defa biriyle kavga ettim" diye konuştu.
Yaşanan olayların iş hayatını etkilemediğini dile getiren ünlü şarkıcı, "Ben normal hayatıma devam ediyorum. Tabii ki sahneler oluyor, teklifler de alıyorum ama ben bu hayatı istiyor muyum onu bilmiyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

İsyan şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'e dayak attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce silahla kasten yaralama suçundan tutuklandı ve 43 gün cezaevinde kaldı.
Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.
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