https://tr.sputniknews.com/20211001/koronavirus-huzursuz-anal-sendroma-neden-olabilir-1049413386.html

'Koronavirüs, huzursuz anal sendroma neden olabilir'

'Koronavirüs, huzursuz anal sendroma neden olabilir'

Japonya'da koronavirüs tedavisi gören 77 yaşındaki bir hastanın yaşadığı semptom doktorları endişelendirdi. Doktorlar, bu semptomun koronavirüs tedavisi gören... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T00:23+0300

2021-10-01T00:23+0300

2021-10-01T00:23+0300

koronavirüs

japonya

koronavirüs

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Koronavirüsün yeni etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Japonya'da koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından evine giden ve yaklaşık 2 hafta sonra makat bölgesinde huzursuzluk yaşamaya başlayan bir kişi, koltuğa oturamaz hale geldi. Sürekli bir rahatsızlık hisseden şahıs, tuvalete gitmesine rağmen yaşadığı durumdan kurtulamadı.'Huzursuz anal sendrom'Japon doktorlar, "Huzursuz anal sendrom" adını koydukları sendrom hakkında da bir açıklama yaptı. Doktorların açıklamasına göre virüsün sinirleri etkilemesi sonucunda anal bölgede rahatsızlık yaşanıyor.Doktorlar, düzenli ilaç tedavisinin ardından bu durumun aşılabileceğini ifade etti.

japonya

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, koronavirüs