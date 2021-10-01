Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211001/kremlin-putinle-erdogan-turkiyenin-yeni-nukleer-santrallerinin-yapilabilecegi-yerleri-ele-aldi-1049427841.html
Kremlin: Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı
Kremlin: Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerinde, Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T13:24+0300
2021-10-01T13:24+0300
dünya
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
akkuyu
enerji
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1043421111_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d62700145f7969ef7a6f01f96d668bdc.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, “(Soçi’de, Türkiye’de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye’nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.Türkiye’nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye’de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210917/cumhurbaskani-erdogan-akkuyu-nukleer-santralinin-1-unitesi-2023-mayista--tamamlanacak-1049002977.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1043421111_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_af2fd0144785723087dfa0207619fba6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, akkuyu, enerji, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

Kremlin: Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı

13:24 01.10.2021
© Sputnik / Grigory Sysoev / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerinde, Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebilecekleri somut yerler üstüne konuştukları belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, “(Soçi’de, Türkiye’de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye’nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.
Türkiye’nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye’de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesi 2023 Mayıs'ta tamamlanacak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesi 2023 Mayıs'ta tamamlanacak
17 Eylül, 17:57
010000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:40Özgürlüğüne kavuşan Britney Spears'ın çıplak pozları ve photoshop hatası viral oldu
13:38Galatasaray 116 yaşında
13:31Expo 2020 Dubai kapılarını ziyaretçilerine açtı
13:27İngiltere'de 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusu yasaklandı
13:24Kremlin: Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı
13:20AK Partili Şamil Tayyar'dan Faruk Acar'a: Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını da al git
13:19Venezüella, para biriminden altı sıfırı sildi
13:1624 yıllık gazeteciliği bıraktı, müzik albümü çıkardı
13:05Türkiye-Yunanistan istişari görüşmeleri 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak
13:03ABD'li model Sofia Vergara, Dünya Kahve Günü için çıplak poz verdi
13:02260 kadını cinsel içerikli mesajla taciz eden kişi serbest bırakıldı: Pandemide sıkılmıştım
13:02Güvenç Dağüstün: Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortada, Altın Kelebek adaylığından çekiliyorum
13:00İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı
12:58Avrupa'da doğalgaz 100 euro'yu geçerek rekor kırdı
12:46İmamoğlu: Üniversitelilere sağladığımız 3 bin 200 TL'lik destekten 63 bin 192 öğrenci yararlandı
12:41Yeni bulgulara rastlandı: 'Venüs’te yaşam izi olabilir'
12:41İsrailli savunma şirketleri Türk SİHA’larından rahatsız: ‘Pazar, Türkiye’ye kaldı’
12:40Romanya'da hastane yangını: En az 9 ölü
12:32FETÖ'nün toplantı şifresi: 'Halı saha maçı var, akşam gel'
12:32Disney ile Scarlett Johansson arasındaki anlaşmazlık çözüldü