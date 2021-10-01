https://tr.sputniknews.com/20211001/kremlin-putinle-erdogan-turkiyenin-yeni-nukleer-santrallerinin-yapilabilecegi-yerleri-ele-aldi-1049427841.html

Kremlin: Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı

Kremlin: Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerinde, Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T13:24+0300

2021-10-01T13:24+0300

2021-10-01T13:24+0300

dünya

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

türkiye

kremlin

dmitriy peskov

akkuyu

enerji

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, “(Soçi’de, Türkiye’de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye’nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.Türkiye’nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye’de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20210917/cumhurbaskani-erdogan-akkuyu-nukleer-santralinin-1-unitesi-2023-mayista--tamamlanacak-1049002977.html

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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, akkuyu, enerji, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)