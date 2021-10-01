https://tr.sputniknews.com/20211001/kremlin-putinle-erdogan-turkiyenin-yeni-nukleer-santrallerinin-yapilabilecegi-yerleri-ele-aldi-1049427841.html
Kremlin: Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı
Kremlin: Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerinde, Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T13:24+0300
2021-10-01T13:24+0300
2021-10-01T13:24+0300
dünya
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
akkuyu
enerji
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, “(Soçi’de, Türkiye’de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye’nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.Türkiye’nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye’de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210917/cumhurbaskani-erdogan-akkuyu-nukleer-santralinin-1-unitesi-2023-mayista--tamamlanacak-1049002977.html
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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, akkuyu, enerji, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
Kremlin: Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerinde, Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebilecekleri somut yerler üstüne konuştukları belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, “(Soçi’de, Türkiye’de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye’nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.
Türkiye’nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye’de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.