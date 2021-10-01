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Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı
Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı
Antalya'da ağabeyinin arkadaşlarına güven vererek kripto paradan aylık yüzde 20 kar vadi ile yaklaşık 1 milyon TL toplayan şahıs ortadan kayboldu. Şüpheli... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T11:55+0300
2021-10-01T11:55+0300
türkiye
bitcoin
dolandırıcılık
kripto
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan O.G.A., iddiaya göre ilçede ağabeyinin arkadaşlarından kripto para piyasasından aylık yüzde 20 kar vaadi ile yaklaşık 1 milyon TL para topladı. Şahıs, kişilere ilk ay yüzde 20 kar verip, daha sonra bir daha görünmedi. Şahsın kendisine ait iki telefon hattının ise gelen aramalara kapalı olduğu, ancak mesaj uygulamalarında mesajların ulaştığı iddia edildi. Ayrıca şahsın Whatsapp konuşmalarında mağdurlara “Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Biz senle grafik konuşuyoruz. Şu an anlatmama dahi gerek yok tam zamanı. Biz kaç gündür sana diyoruz. Aha geldi. Burada yakalanan yakalandı. Arabanı da bekletme derim" sözleri dikkat çekti. Zanlının 500 bin TL değerinde mağdur ettiği Ali Can, Hacı Osman Kızıkoğlu, Yalçın Marangoz ve Hakan Toktay, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Yapılan inceleme sonucunda zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.'Kredi çektim, arabalarım vardı, onları sattım verdim'Şahsa adeta servetini kaptıran Hacı Osman Kızıkoğlu, “Para kazanmak için bitcoin alıp satmak istedik. Emekli bir polis arkadaşım bu işi kardeşinin iyi yaptığını belirterek bizi kardeşi ile tanıştırdı. Kardeşinin alt coinlerde iyi olduğunu belirtti. Kardeşi ile ortak olduğunu belirterek, bu işte profesyonel olduklarını söyledi. Ben parça parça ayda yüzde 20 kar vaadi ile para verdim. Bana ilk verdiğim paralarda yüzde 20 para ödedi. Ondan sonra ben kredi çektim, arabalarım vardı, onları sattım verdim. Çünkü ben emekli arkadaşımızı çok iyi tanıyordum. Kendileri ile ailecek görüşüyoruz. İlk başlarda dolandırıcı gibi görünmedi. Geçtiğimiz Kurban Bayramı Arefe Günü bana bir ödeme yapacaktı. Sonra ödeme yapmayarak sırra kıdem bastı. Telefonlarımıza cevap vermiyor. 13 Ağustos tarihinde emniyete giderek suç duyurusunda bulundum. Birkaç arkadaş da dilekçe verdi. 55 gün olmasına rağmen yakalanamadı. Emniyet güçlerimizden bir an önce bu şahsı yakalamasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.'Bu işin sonunda yuvam da dağıldı'Şahsın Türkiye'de olduğunu bildiklerini belirten Kızıkoğlu, “Bu olaydan sonra eşimin ve çocuklarımın psikolojileri bozuldu. 28 yıllık eşim ayrılma kararı aldı. Mahkemede boşandık. Bu işin sonucunda yuvam da dağıldı. İnşallah sağlımızı kaybetmeyiz. Yakalanırsa bir nefes alacağız. Parça parça 360 bin TL tutarında para verdim. Bankadan kredi çektim. Gözümüze bir perde indi, ne dediyse yaptık. Bizi mağdur eden kişiyi ihbar eden kim olursa olsun paramızı aldığımızda kendisine 10 bin TL ödül vereceğiz” dedi.'Bizim bildiğimiz 5 kişiden 1 milyon TL topluyor'Yaşadığı durumu anlatan Ali Can ise, “Talihsiz olay 2 ay önce başımıza geldi. Tanıdığımız bir emekli polis memuru arkadaşımız vardı. Kardeşinin bitcoin işleri ile uğraştığını söyledi. Biz kardeşini tanımıyorduk, abisinin samimiyetine güvenerek paralarımızı verdik. Emniyete ve savcılığa gerekli başvuruları yaptık. Ama bu şahıs nedense iki tane numarasını kullanmaya devam ediyor, mesaj gönderiyoruz onları görüyor. Telefonları gelen aramalara kapalı ama mesaj uygulamalarından attığımız mesajlar gidiyor. Bizim bildiğimiz 5 kişiden 1 milyon TL topluyor. Büyük bir ihtimalle bu 1 milyon TL'den fazla. Bu adam hep otellerde ve apartta kalarak geçiniyormuş. Bu şahsın bir an önce yakalanması ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Kimi arkadaşımız eşinden ayrılarak yuvası yıkıldı. Ben 115 bin TL verdim. Mağdur olan başka arkadaşlarım da var. Bu kişinin rahat şekilde gezmesi ve dolaşmasını anlamıyorum. Bir an önce yakalanarak gerekli cezalarını çeksin” ifadelerini kullandı.Hacı Osman Kızıkoğlu'nun kayını Yalçın Marangoz, “Eniştem paraya ihtiyacı olduğunu belirterek benden yardım istedi. Ben de 55 bin TL birikim yapmıştım. Bunu verdim. İnsanlar emek ederek para kazanıyor. Eniştem ailesi ile huzursuz. Giden paraya mı yanalım evdeki duruma mı? Bu adamın bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.Şahsa 10 bin TL kaptıran Hakan Toktay da parasını geri alamayarak şahsın yakalanmasını istedi.
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bitcoin, dolandırıcılık, kripto

Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı

11:55 01.10.2021
© İHAKripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı
Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© İHA
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Antalya'da ağabeyinin arkadaşlarına güven vererek kripto paradan aylık yüzde 20 kar vadi ile yaklaşık 1 milyon TL toplayan şahıs ortadan kayboldu. Şüpheli şahsın vaadiyle tüm mal varlığını kaybeden kişinin eşi ise, açtığı davayla eşinden boşandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan O.G.A., iddiaya göre ilçede ağabeyinin arkadaşlarından kripto para piyasasından aylık yüzde 20 kar vaadi ile yaklaşık 1 milyon TL para topladı. Şahıs, kişilere ilk ay yüzde 20 kar verip, daha sonra bir daha görünmedi. Şahsın kendisine ait iki telefon hattının ise gelen aramalara kapalı olduğu, ancak mesaj uygulamalarında mesajların ulaştığı iddia edildi. Ayrıca şahsın Whatsapp konuşmalarında mağdurlara Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Biz senle grafik konuşuyoruz. Şu an anlatmama dahi gerek yok tam zamanı. Biz kaç gündür sana diyoruz. Aha geldi. Burada yakalanan yakalandı. Arabanı da bekletme derim" sözleri dikkat çekti. Zanlının 500 bin TL değerinde mağdur ettiği Ali Can, Hacı Osman Kızıkoğlu, Yalçın Marangoz ve Hakan Toktay, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Yapılan inceleme sonucunda zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'Kredi çektim, arabalarım vardı, onları sattım verdim'

Şahsa adeta servetini kaptıran Hacı Osman Kızıkoğlu, “Para kazanmak için bitcoin alıp satmak istedik. Emekli bir polis arkadaşım bu işi kardeşinin iyi yaptığını belirterek bizi kardeşi ile tanıştırdı. Kardeşinin alt coinlerde iyi olduğunu belirtti. Kardeşi ile ortak olduğunu belirterek, bu işte profesyonel olduklarını söyledi. Ben parça parça ayda yüzde 20 kar vaadi ile para verdim. Bana ilk verdiğim paralarda yüzde 20 para ödedi. Ondan sonra ben kredi çektim, arabalarım vardı, onları sattım verdim. Çünkü ben emekli arkadaşımızı çok iyi tanıyordum. Kendileri ile ailecek görüşüyoruz. İlk başlarda dolandırıcı gibi görünmedi. Geçtiğimiz Kurban Bayramı Arefe Günü bana bir ödeme yapacaktı. Sonra ödeme yapmayarak sırra kıdem bastı. Telefonlarımıza cevap vermiyor. 13 Ağustos tarihinde emniyete giderek suç duyurusunda bulundum. Birkaç arkadaş da dilekçe verdi. 55 gün olmasına rağmen yakalanamadı. Emniyet güçlerimizden bir an önce bu şahsı yakalamasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

'Bu işin sonunda yuvam da dağıldı'

Şahsın Türkiye'de olduğunu bildiklerini belirten Kızıkoğlu, “Bu olaydan sonra eşimin ve çocuklarımın psikolojileri bozuldu. 28 yıllık eşim ayrılma kararı aldı. Mahkemede boşandık. Bu işin sonucunda yuvam da dağıldı. İnşallah sağlımızı kaybetmeyiz. Yakalanırsa bir nefes alacağız. Parça parça 360 bin TL tutarında para verdim. Bankadan kredi çektim. Gözümüze bir perde indi, ne dediyse yaptık. Bizi mağdur eden kişiyi ihbar eden kim olursa olsun paramızı aldığımızda kendisine 10 bin TL ödül vereceğiz” dedi.

'Bizim bildiğimiz 5 kişiden 1 milyon TL topluyor'

Yaşadığı durumu anlatan Ali Can ise, “Talihsiz olay 2 ay önce başımıza geldi. Tanıdığımız bir emekli polis memuru arkadaşımız vardı. Kardeşinin bitcoin işleri ile uğraştığını söyledi. Biz kardeşini tanımıyorduk, abisinin samimiyetine güvenerek paralarımızı verdik. Emniyete ve savcılığa gerekli başvuruları yaptık. Ama bu şahıs nedense iki tane numarasını kullanmaya devam ediyor, mesaj gönderiyoruz onları görüyor. Telefonları gelen aramalara kapalı ama mesaj uygulamalarından attığımız mesajlar gidiyor. Bizim bildiğimiz 5 kişiden 1 milyon TL topluyor. Büyük bir ihtimalle bu 1 milyon TL'den fazla. Bu adam hep otellerde ve apartta kalarak geçiniyormuş. Bu şahsın bir an önce yakalanması ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Kimi arkadaşımız eşinden ayrılarak yuvası yıkıldı. Ben 115 bin TL verdim. Mağdur olan başka arkadaşlarım da var. Bu kişinin rahat şekilde gezmesi ve dolaşmasını anlamıyorum. Bir an önce yakalanarak gerekli cezalarını çeksin” ifadelerini kullandı.
Hacı Osman Kızıkoğlu'nun kayını Yalçın Marangoz, “Eniştem paraya ihtiyacı olduğunu belirterek benden yardım istedi. Ben de 55 bin TL birikim yapmıştım. Bunu verdim. İnsanlar emek ederek para kazanıyor. Eniştem ailesi ile huzursuz. Giden paraya mı yanalım evdeki duruma mı? Bu adamın bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.
Şahsa 10 bin TL kaptıran Hakan Toktay da parasını geri alamayarak şahsın yakalanmasını istedi.
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