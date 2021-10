https://tr.sputniknews.com/20211001/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-kibrista-1960a-donmek-mumkun-degildir-1049445440.html

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta 1960'a dönmek mümkün değildir

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her yıl Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü olarak 1 Ekim tarihinde törenler düzenleyen Güney Kıbrıs'ın bu tutumunu yazılı bir açıklamayla değerlendirdi.Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk ve Rum halklarının eşit kurucu ortaklığında 16 Ağustos 1960'da kurulduğunu söyleyen Tatar, bu ortaklık cumhuriyetinin 'Rumların Enosis hedefiyle gerçekleştirdikleri 21 Aralık 1963 saldırılarından sonra silah zoruyla bir Rum devletine dönüştürüldüğünü, Kıbrıs Türk halkının da bu cumhuriyetten dışlandığını' söyledi.Tatar, 'Rum devletine dönüştürülen bu cumhuriyetin anayasasının, Rumlar tarafından değiştirilmesinin yanı sıra Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü 16 Ağustos 1960 tarihinin de 1 Ekim olarak değiştirildiğini' ifade ederek şöyle devam etti:ABD'nin New York kentinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede Kıbrıs'ın gerçeklerine dikkati çektiğini, egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerilerini tekrarladığını kaydeden Tatar, Güney Kıbrıs'a da anlaşmaya yönelik diyalog çağrısında bulunduğunu anımsattı.'Bu önerimizden de geri adım atacak değiliz'Tatar, Güney Kıbrıs'ın her zaman olduğu gibi uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

