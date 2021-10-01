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https://tr.sputniknews.com/20211001/lpgye-71-kurus-zam-pompaya-da-yansiyacak-1049418932.html
LPG’ye 71 kuruş zam: Pompaya da yansıyacak
LPG’ye 71 kuruş zam: Pompaya da yansıyacak
LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam kararı alındı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T08:15+0300
2021-10-01T08:23+0300
ekonomi
benzin
ücret
zam
lpg
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr’ye aktardığı bilgiye göre LPG’ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı. Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 6 liraya dayanacak.Zam pompa fiyatına da yansıyacak.Cumhuriyet'in haberine göre, yakıtlara gelen zamlar normalde EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.Benzine de zam gelmiştiDün gece de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda benzine 29 kuruş zam yapılmış, bu zam EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımamıştı.
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benzin, ücret, zam, lpg

LPG’ye 71 kuruş zam: Pompaya da yansıyacak

08:15 01.10.2021 (güncellendi: 08:23 01.10.2021)
© AALPG'li araçlar
LPG'li araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam kararı alındı.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr’ye aktardığı bilgiye göre LPG’ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı. Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 6 liraya dayanacak.
Zam pompa fiyatına da yansıyacak.
Cumhuriyet'in haberine göre, yakıtlara gelen zamlar normalde EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Benzine de zam gelmişti

Dün gece de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda benzine 29 kuruş zam yapılmış, bu zam EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımamıştı.
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