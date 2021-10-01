https://tr.sputniknews.com/20211001/marsta-krater-gollerinde-yasanan-buyuk-taskinlarin-izleri-bulundu-1049440963.html

Mars’ta krater göllerinde yaşanan büyük taşkınların izleri bulundu

Mars’ta krater göllerinde yaşanan büyük taşkınların izleri bulundu

ABD’li biliminsanları, Mars’taki krater göllerinin taşması sonucu büyük sellerin yaşandığını, bunun sonucunda gezegenin mevcut yüzeyinin biçimlendiğini, derin... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T19:41+0300

2021-10-01T19:41+0300

2021-10-01T19:41+0300

yaşam

mars

krater

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SCI News’un haberine göre, milyarlarca yıl önce Mars’ın yüzeyinde sıvı su bulunuyordu ve krater gölleri yaygındı. Ancak su, miktarı tutulamayacak kadar fazla olunca kraterlerden taşıyordu ve vadiler oyan feci sellere neden oluyordu. Bu olaylar sadece birkaç hafta sürüyordu.Austin şehrindeki Teksas Üniversitesi’nden uzmanlar, Mars’taki mevcut nehir vadilerinin kataloğunu inceledi ve bu vadileri iki kategoriye ayırdı: Krater kenarında oluşan vadiler ve diğer yerlerde oluşan vadiler. İlk kategori, bu vadilerin göllerin taşması sonucu oluştuğuna işaret ediyor. İkinci kategori, vadilerin zaman içinde kademeli olarak oluştuğunu gösteriyor.Biliminsanları farklı türden vadilerin derinliğini, uzunluğunu ve hacmini karşılaştırdı ve krater göllerinin taşması sonucu oluşan nehir vadilerine Mars’ın her yerinde rastlandığını ve toplam vadilerin yüzde 25’ini oluşturduğunu saptadı. Bununla birlikte bu tür nehir vadilerinin, toplam vadilerin uzunluğunun sadece yüzde 3’ünü oluşturuyor.Planetary Science Institute’ten Dr. Alexander Morgan, “Bu farkın nedeni, krater çıkışı kanyonların diğer vadilerden önemli ölçüde daha derin olmasıyla açıklanabilir” dedi. Bu derin kanyonların, diğer nehir vadilerinin oluşumunu etkilemiş olabileceği ifade edildi.Bilim insanları, bu çalışmanın, Mars’ın genellikle iklimle ilişkilendirilen eşsiz nehir vadisi topografyası için potansiyel bir alternatif açıklama olduğunu söylediler.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mars, krater