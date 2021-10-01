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Mars’ta krater göllerinde yaşanan büyük taşkınların izleri bulundu
Mars’ta krater göllerinde yaşanan büyük taşkınların izleri bulundu
ABD’li biliminsanları, Mars’taki krater göllerinin taşması sonucu büyük sellerin yaşandığını, bunun sonucunda gezegenin mevcut yüzeyinin biçimlendiğini, derin... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T19:41+0300
2021-10-01T19:41+0300
yaşam
mars
krater
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SCI News’un haberine göre, milyarlarca yıl önce Mars’ın yüzeyinde sıvı su bulunuyordu ve krater gölleri yaygındı. Ancak su, miktarı tutulamayacak kadar fazla olunca kraterlerden taşıyordu ve vadiler oyan feci sellere neden oluyordu. Bu olaylar sadece birkaç hafta sürüyordu.Austin şehrindeki Teksas Üniversitesi’nden uzmanlar, Mars’taki mevcut nehir vadilerinin kataloğunu inceledi ve bu vadileri iki kategoriye ayırdı: Krater kenarında oluşan vadiler ve diğer yerlerde oluşan vadiler. İlk kategori, bu vadilerin göllerin taşması sonucu oluştuğuna işaret ediyor. İkinci kategori, vadilerin zaman içinde kademeli olarak oluştuğunu gösteriyor.Biliminsanları farklı türden vadilerin derinliğini, uzunluğunu ve hacmini karşılaştırdı ve krater göllerinin taşması sonucu oluşan nehir vadilerine Mars’ın her yerinde rastlandığını ve toplam vadilerin yüzde 25’ini oluşturduğunu saptadı. Bununla birlikte bu tür nehir vadilerinin, toplam vadilerin uzunluğunun sadece yüzde 3’ünü oluşturuyor.Planetary Science Institute’ten Dr. Alexander Morgan, “Bu farkın nedeni, krater çıkışı kanyonların diğer vadilerden önemli ölçüde daha derin olmasıyla açıklanabilir” dedi. Bu derin kanyonların, diğer nehir vadilerinin oluşumunu etkilemiş olabileceği ifade edildi.Bilim insanları, bu çalışmanın, Mars’ın genellikle iklimle ilişkilendirilen eşsiz nehir vadisi topografyası için potansiyel bir alternatif açıklama olduğunu söylediler.
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mars, krater

Mars’ta krater göllerinde yaşanan büyük taşkınların izleri bulundu

19:41 01.10.2021
© RuptlyRusya'nın Ural bölgesinde Mars benzeri kızıl manzara görüntülendi
Rusya'nın Ural bölgesinde Mars benzeri kızıl manzara görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Ruptly
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ABD’li biliminsanları, Mars’taki krater göllerinin taşması sonucu büyük sellerin yaşandığını, bunun sonucunda gezegenin mevcut yüzeyinin biçimlendiğini, derin uçurumlar ve çok miktarda tortu oluştuğunu tespit etti.
SCI News’un haberine göre, milyarlarca yıl önce Mars’ın yüzeyinde sıvı su bulunuyordu ve krater gölleri yaygındı. Ancak su, miktarı tutulamayacak kadar fazla olunca kraterlerden taşıyordu ve vadiler oyan feci sellere neden oluyordu. Bu olaylar sadece birkaç hafta sürüyordu.
Austin şehrindeki Teksas Üniversitesi’nden uzmanlar, Mars’taki mevcut nehir vadilerinin kataloğunu inceledi ve bu vadileri iki kategoriye ayırdı: Krater kenarında oluşan vadiler ve diğer yerlerde oluşan vadiler. İlk kategori, bu vadilerin göllerin taşması sonucu oluştuğuna işaret ediyor. İkinci kategori, vadilerin zaman içinde kademeli olarak oluştuğunu gösteriyor.
Biliminsanları farklı türden vadilerin derinliğini, uzunluğunu ve hacmini karşılaştırdı ve krater göllerinin taşması sonucu oluşan nehir vadilerine Mars’ın her yerinde rastlandığını ve toplam vadilerin yüzde 25’ini oluşturduğunu saptadı. Bununla birlikte bu tür nehir vadilerinin, toplam vadilerin uzunluğunun sadece yüzde 3’ünü oluşturuyor.
Planetary Science Institute’ten Dr. Alexander Morgan, “Bu farkın nedeni, krater çıkışı kanyonların diğer vadilerden önemli ölçüde daha derin olmasıyla açıklanabilir” dedi. Bu derin kanyonların, diğer nehir vadilerinin oluşumunu etkilemiş olabileceği ifade edildi.
Bilim insanları, bu çalışmanın, Mars’ın genellikle iklimle ilişkilendirilen eşsiz nehir vadisi topografyası için potansiyel bir alternatif açıklama olduğunu söylediler.
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