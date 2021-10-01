https://tr.sputniknews.com/20211001/meclis-yeni-yasama-donemine-basliyor-1049429054.html

Meclis yeni yasama dönemine başlıyor

Meclis yeni yasama dönemine başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama yılına başlıyor. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T14:11+0300

2021-10-01T14:11+0300

2021-10-01T14:15+0300

tbmm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665575_0:27:1201:702_1920x0_80_0_0_dd4d6b42fffd7ed1eecba82fb90623ac.jpg

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2.5 aylık tatilin ardından bugün yasama çalışmalarına yeniden başladı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'a hitabında "Bu yasama döneminde de ülkemizin, hatta dünyanın şartlarını iyileştirecek çalışmaların yapılmasında emek vereceğimizi biliyorum" ifadesini kullandı."TBMM dünyanın en kahraman meclisidir. İdealist meclistir. Düşman saldırısında anlaşmazlıkları bırakıp birlik olur" diyen Şentop, "Darbeler dönemi ülkemiz için kapanmıştır. Demokrasimizin kıymetini iyi bilmek zorundayız" diye konuştu.Şentop'un konuşmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tbmm