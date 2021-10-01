Meclis yeni yasama dönemine başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2.5 aylık tatilin ardından bugün yasama çalışmalarına yeniden başladı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'a hitabında "Bu yasama döneminde de ülkemizin, hatta dünyanın şartlarını iyileştirecek çalışmaların yapılmasında emek vereceğimizi biliyorum" ifadesini kullandı."TBMM dünyanın en kahraman meclisidir. İdealist meclistir. Düşman saldırısında anlaşmazlıkları bırakıp birlik olur" diyen Şentop, "Darbeler dönemi ülkemiz için kapanmıştır. Demokrasimizin kıymetini iyi bilmek zorundayız" diye konuştu.Şentop'un konuşmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama yılına başlıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2.5 aylık tatilin ardından bugün yasama çalışmalarına yeniden başladı.
TBMM Başkanı MustafaŞentop, Genel Kurul'a hitabında "Bu yasama döneminde de ülkemizin, hatta dünyanın şartlarını iyileştirecek çalışmaların yapılmasında emek vereceğimizi biliyorum" ifadesini kullandı.
"TBMM dünyanın en kahraman meclisidir. İdealist meclistir. Düşman saldırısında anlaşmazlıkları bırakıp birlik olur" diyen Şentop, "Darbeler dönemi ülkemiz için kapanmıştır. Demokrasimizin kıymetini iyi bilmek zorundayız" diye konuştu.
Şentop'un konuşmasının ardından İstiklal Marşı okundu.