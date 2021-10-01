Messi'nin kaldığı otelde soygun: Eşinin mücevherleri çalındı

Barcelona'dan sezon başında ayrılan ve PSG'ye transfer olan Lionel Messi, hırsızlık şoku yaşadı.Spor Arena'nın haberine göre, Messi'nin kaldığı otelde bir hırsızlık olayı gerçekleşti.İddiaya göre Messi'nin kaldığı odanın üst katındaki bir odanın balkonundan içeriye giren hırsızlar futbolcunun eşine ait 3 bin sterlinlik altın kolye, 500 sterlinlik küpeler ve 2 bin sterlin nakit parayı çaldı.Polisin güvenlik kamerasından olayı izlediği ve çantalı 2 soyguncu tespit ettiği belirtiliyor. Öte yandan polisin 3 farklı hırsızlık olayı raporladığı öğrenildi.
Yaz transfer döneminde PSG'nin kadrosuna kattığı Lionel Messi'nin kaldığı otelde sorgun gerçekleşti.
Barcelona'dan sezon başında ayrılan ve PSG'ye transfer olan Lionel Messi, hırsızlık şoku yaşadı.
Spor Arena'nın haberine göre, Messi'nin kaldığı otelde bir hırsızlık olayı gerçekleşti.
İddiaya göre Messi'nin kaldığı odanın üst katındaki bir odanın balkonundan içeriye giren hırsızlar futbolcunun eşine ait 3 bin sterlinlik altın kolye, 500 sterlinlik küpeler ve 2 bin sterlin nakit parayı çaldı.
Polisin güvenlik kamerasından olayı izlediği ve çantalı 2 soyguncu tespit ettiği belirtiliyor. Öte yandan polisin 3 farklı hırsızlık olayı raporladığı öğrenildi.