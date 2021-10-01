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Mete Gazoz, dünya üçüncüsü
Mete Gazoz, dünya üçüncüsü
Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T00:00+0300
2021-10-01T00:00+0300
2021-10-01T00:01+0300
spor
mete gazoz
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Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.
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mete gazoz
Mete Gazoz, dünya üçüncüsü 00:00 01.10.2021 (güncellendi: 00:01 01.10.2021)
Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu.
Olimpiyat şampiyonu milli sporcu
Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.
ABD'nin
Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.
Bu turda Virgin Adaları'ndan
Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.
Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.