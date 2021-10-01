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Meteoroloji'den sel ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den sel ve sağanak uyarısı
Meteoroloji, Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın batı iç... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T06:36+0300
2021-10-01T06:35+0300
türkiye
sel
meteoroloji
uyarı
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın batı iç kesimleri, Mersin, Adana, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısında ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların; Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor(21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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sel, meteoroloji, uyarı, sağanak

Meteoroloji'den sel ve sağanak uyarısı

06:36 01.10.2021
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Meteoroloji, Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın batı iç kesimleri, Mersin, Adana, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın batı iç kesimleri, Mersin, Adana, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısında ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor(21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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