https://tr.sputniknews.com/20211001/meteorolojiden-sel-uyarisi-1049418285.html

Meteoroloji'den sel ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sel ve sağanak uyarısı

Meteoroloji, Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın batı iç... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T06:36+0300

2021-10-01T06:36+0300

2021-10-01T06:35+0300

türkiye

sel

meteoroloji

uyarı

sağanak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048182064_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6e3e4efa1390805524dbe44862e0f42a.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın batı iç kesimleri, Mersin, Adana, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısında ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların; Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor(21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sel, meteoroloji, uyarı, sağanak