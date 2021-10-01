https://tr.sputniknews.com/20211001/moldova-gazprom-ile-dogalgaz-tedarik-sozlesmesini-bir-ay-daha-uzatti-1049413002.html
Moldova, Gazprom ile doğalgaz tedarik sözleşmesini bir ay daha uzattı
Moldova, Gazprom ile doğalgaz tedarik sözleşmesini bir ay daha uzattı
Moldova hükümeti ile Gazprom, bu ay süresi dolan doğalgaz tedarik sözleşmesini ekim ayı sonuna kadar uzatma kararı aldı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T00:19+0300
2021-10-01T00:19+0300
2021-10-01T00:21+0300
ekonomi
rusya
gazprom
moldova
sözleşme
tedarik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103249/07/1032490743_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_aabad27de40d16ff29b67801dcceed8d.jpg
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spinu, Rus doğalgaz tedarikçisi Gazprom ile yaptıkları sözleşmenin ekim ayının sonuna kadar uzatıldığını ve tarafların, 3 yıllık yeni bir sözleşme için müzakereler yürüttüğünü açıkladı.Spinu, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Moldova'ya doğalgaz tedariğine ilişkin müzakereler sürüyor. Birkaç dakika önce Moldova ile Gazprom arasındaki sözleşmenin, gaz arzını kısa bir süreliğine kesintiye uğratmamak için 1 ay uzatıldığını teyit ettik" dedi.Başbakan Yardımcısı, bu ay boyunca Moldova'nın Gazprom'dan aynı koşullarda doğalgaz alacağını kaydetti.Moldova ve Rusya arasında 2008 yılında imzalanan sözleşmenin süresi eylül ayının sonunda sona erecekti.Gazprom ile Moldavagaz arasında 2020 yazında yeni sözleşmeye için başlatılan müzakereler hala devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210930/gazpromun-eylul-ayi-uretimi-son-13-yilin-zirve-noktasina-ulasti-1049406038.html
rusya
moldova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103249/07/1032490743_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_5f3f02f313bdbdf1d22733a290a662ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, gazprom, moldova, sözleşme, tedarik
Moldova, Gazprom ile doğalgaz tedarik sözleşmesini bir ay daha uzattı
00:19 01.10.2021 (güncellendi: 00:21 01.10.2021)
Moldova hükümeti ile Gazprom, bu ay süresi dolan doğalgaz tedarik sözleşmesini ekim ayı sonuna kadar uzatma kararı aldı.
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spinu, Rus doğalgaz tedarikçisi Gazprom ile yaptıkları sözleşmenin ekim ayının sonuna kadar uzatıldığını ve tarafların, 3 yıllık yeni bir sözleşme için müzakereler yürüttüğünü açıkladı.
Spinu, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Moldova'ya doğalgaz tedariğine ilişkin müzakereler sürüyor. Birkaç dakika önce Moldova ile Gazprom arasındaki sözleşmenin, gaz arzını kısa bir süreliğine kesintiye uğratmamak için 1 ay uzatıldığını teyit ettik" dedi.
Başbakan Yardımcısı, bu ay boyunca Moldova'nın Gazprom'dan aynı koşullarda doğalgaz alacağını kaydetti.
Moldova ve Rusya arasında 2008 yılında imzalanan sözleşmenin süresi eylül ayının sonunda sona erecekti.
Gazprom ile Moldavagaz arasında 2020 yazında yeni sözleşmeye için başlatılan müzakereler hala devam ediyor.