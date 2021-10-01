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https://tr.sputniknews.com/20211001/moldova-gazprom-ile-dogalgaz-tedarik-sozlesmesini-bir-ay-daha-uzatti-1049413002.html
Moldova, Gazprom ile doğalgaz tedarik sözleşmesini bir ay daha uzattı
Moldova, Gazprom ile doğalgaz tedarik sözleşmesini bir ay daha uzattı
Moldova hükümeti ile Gazprom, bu ay süresi dolan doğalgaz tedarik sözleşmesini ekim ayı sonuna kadar uzatma kararı aldı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T00:19+0300
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ekonomi
rusya
gazprom
moldova
sözleşme
tedarik
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Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spinu, Rus doğalgaz tedarikçisi Gazprom ile yaptıkları sözleşmenin ekim ayının sonuna kadar uzatıldığını ve tarafların, 3 yıllık yeni bir sözleşme için müzakereler yürüttüğünü açıkladı.Spinu, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Moldova'ya doğalgaz tedariğine ilişkin müzakereler sürüyor. Birkaç dakika önce Moldova ile Gazprom arasındaki sözleşmenin, gaz arzını kısa bir süreliğine kesintiye uğratmamak için 1 ay uzatıldığını teyit ettik" dedi.Başbakan Yardımcısı, bu ay boyunca Moldova'nın Gazprom'dan aynı koşullarda doğalgaz alacağını kaydetti.Moldova ve Rusya arasında 2008 yılında imzalanan sözleşmenin süresi eylül ayının sonunda sona erecekti.Gazprom ile Moldavagaz arasında 2020 yazında yeni sözleşmeye için başlatılan müzakereler hala devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210930/gazpromun-eylul-ayi-uretimi-son-13-yilin-zirve-noktasina-ulasti-1049406038.html
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rusya, gazprom, moldova, sözleşme, tedarik

Moldova, Gazprom ile doğalgaz tedarik sözleşmesini bir ay daha uzattı

00:19 01.10.2021 (güncellendi: 00:21 01.10.2021)
© Sputnik / Maxim Blinov / Fotoğraf bankasına girGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Maxim Blinov
/
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Moldova hükümeti ile Gazprom, bu ay süresi dolan doğalgaz tedarik sözleşmesini ekim ayı sonuna kadar uzatma kararı aldı.
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spinu, Rus doğalgaz tedarikçisi Gazprom ile yaptıkları sözleşmenin ekim ayının sonuna kadar uzatıldığını ve tarafların, 3 yıllık yeni bir sözleşme için müzakereler yürüttüğünü açıkladı.
Spinu, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Moldova'ya doğalgaz tedariğine ilişkin müzakereler sürüyor. Birkaç dakika önce Moldova ile Gazprom arasındaki sözleşmenin, gaz arzını kısa bir süreliğine kesintiye uğratmamak için 1 ay uzatıldığını teyit ettik" dedi.
Başbakan Yardımcısı, bu ay boyunca Moldova'nın Gazprom'dan aynı koşullarda doğalgaz alacağını kaydetti.
Moldova ve Rusya arasında 2008 yılında imzalanan sözleşmenin süresi eylül ayının sonunda sona erecekti.
Gazprom ile Moldavagaz arasında 2020 yazında yeni sözleşmeye için başlatılan müzakereler hala devam ediyor.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
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