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https://tr.sputniknews.com/20211001/ogretmeni-siniftan-kovan-kaymakam-ozur-diledi-1049431845.html
Öğretmeni sınıftan kovan kaymakam özür diledi
Öğretmeni sınıftan kovan kaymakam özür diledi
Artvin'de ziyaret ettiği lisede kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayarak sınıftan kovan Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, özür diledi. Saygın... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T15:36+0300
2021-10-01T15:36+0300
türkiye
artvin
kaymakam
özür
mehmet faruk saygın
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Artvin'de Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde sınıftan kovduğu öğretmen Burak Kılıç'tan özür diledi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinde, kaymakamın bugün liseye giderek öğretmen Kılıç'a çiçek sunduğu ve özür dilediğine dair açıklama yer aldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:"Ziyarette öğretmenimiz ile bir araya gelen Kaymakam Saygın, '29.09.2021 Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında iki öğretmenin görevli olduğu sınıfınızda sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim' dedi.Öğretmenimizle bir araya gelerek üzüntülerini paylaşan ve sorunu tatlıya bağlayan Kaymakam Saygın 'Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz' dedi.Kılıç: Yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorumKemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Burak Kılıç, Kaymakam Saygın'a yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu ve kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliği ile bağdaşmadığını belirterek 'Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı ve kaymakamımız ile helalleşti."
https://tr.sputniknews.com/20210930/kemalpasada-kaymakam-ogretmeni-siniftan-kovdu-iddiasi-valilik-aciklama-yapti-1049400066.html
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artvin, kaymakam, özür, mehmet faruk saygın

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakam özür diledi

15:36 01.10.2021
© DHAMehmet Faruk Saygın
Mehmet Faruk Saygın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA
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Artvin'de ziyaret ettiği lisede kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayarak sınıftan kovan Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, özür diledi. Saygın, "Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum" dedi.
Artvin'de Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde sınıftan kovduğu öğretmen Burak Kılıç'tan özür diledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinde, kaymakamın bugün liseye giderek öğretmen Kılıç'a çiçek sunduğu ve özür dilediğine dair açıklama yer aldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ziyarette öğretmenimiz ile bir araya gelen Kaymakam Saygın, '29.09.2021 Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında iki öğretmenin görevli olduğu sınıfınızda sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim' dedi.
Artvin’de Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
TÜRKİYE
Valilik'ten 'Kemalpaşa’da kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasına ilişkin açıklama
Dün, 18:07
Öğretmenimizle bir araya gelerek üzüntülerini paylaşan ve sorunu tatlıya bağlayan Kaymakam Saygın 'Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz' dedi.

Kılıç: Yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum

Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Burak Kılıç, Kaymakam Saygın'a yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu ve kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliği ile bağdaşmadığını belirterek 'Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı ve kaymakamımız ile helalleşti."
111003
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