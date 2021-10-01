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https://tr.sputniknews.com/20211001/ogul-aktuna-esine-bosanma-davasi-acti-intihar-etmek-istedim-iyi-olur-dedi-1049421797.html
Oğul Aktuna, eşine boşanma davası açtı: 'İntihar etmek istedim, 'İyi olur' dedi'
Oğul Aktuna, eşine boşanma davası açtı: 'İntihar etmek istedim, 'İyi olur' dedi'
Eski Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ile tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy’un oğulları Oğul Aktuna, eşi Özlem Aktuna’ya boşanma davası açtı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T10:42+0300
2021-10-01T10:42+0300
türkiye
evlilik
boşanma
oğul aktuna
özlem aktuna
yıldırım aktuna
zeliha berksoy
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Eski Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ile tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy’un ekonomist oğulları Oğul Aktuna, 17 yıl önce evlendiği, bir çocuğunun annesi Özlem Aktuna’ya boşanma davası açtı.İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre Oğul Aktuna ile Özlem Aktuna, 2004 yılında evlendi. Çiftin 2015 tarihinde kız çocukları dünyaya geldi. Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberinde yer alan iddiaya göre "Oğul Aktuna, panik atak hastasıydı. Hastalığını ilaçla geçirmeye çalışan Oğul Aktuna’ya bu konuda eşi destek olmadı. Oğul Aktuna, panik atak hastalığının etkisiyle yoğun kaygı duyduğu bir gün intihar etmeyi düşündü. Bu durumu hayat arkadaşı olan Özlem Aktuna ile paylaştığında, 'İyi olur' cevabını aldı.Bir virüs hastalığına da yakalanan Oğul Aktuna, hastaneye yatırıldığı dönemde eşi yanına gelmeyerek onu yalnız bıraktı. Çocuğun doğumundan sonra daha da agresif bir hal alan Özlem Aktuna eşine, ‘sen baba değilsin, sen koca değilsin’, ‘kalitesizsin’, ‘mirasyedisin’ sözleri ile hakaret etmeye başladı."'İddialar asılsız' diyen Özlem Aktuna, karşı dava açtıEşinin iddialarının asılsız olduğunu belirten Özlem Aktuna da karşı boşanma davası açtı. Eşiyle evlendikten sonra Çırağan’daki ilk balayı sabahında gözünü açtığında kayınvalidesinin başucunda oturduğunu öne süren Özlem Aktuna’nın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Oğul Aktuna, babası Yıldırım Aktuna’nın vefatından sonra tamamen annesi Zeliha Berksoy’un uydusu haline gelmiştir. Müvekkil için aylık 7 bin 500 lira, çocuk için de 2 bin 500 lira iştirak nafakası talep ediyoruz. Ayrıca 300 bin lira maddi, 400 bin lira da manevi tazminat istiyoruz.”Dava, Zeliha Berksoy’un tanık olarak dinlenmesi için ertelendi.
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evlilik, boşanma, oğul aktuna, özlem aktuna, yıldırım aktuna, zeliha berksoy

Oğul Aktuna, eşine boşanma davası açtı: 'İntihar etmek istedim, 'İyi olur' dedi'

10:42 01.10.2021
© DHA / ArşivAktuna çifti
Aktuna çifti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA / Arşiv
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Eski Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ile tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy’un oğulları Oğul Aktuna, eşi Özlem Aktuna’ya boşanma davası açtı.
Eski Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ile tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy’un ekonomist oğulları Oğul Aktuna, 17 yıl önce evlendiği, bir çocuğunun annesi Özlem Aktuna’ya boşanma davası açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre Oğul Aktuna ile Özlem Aktuna, 2004 yılında evlendi. Çiftin 2015 tarihinde kız çocukları dünyaya geldi.
Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberinde yer alan iddiaya göre "Oğul Aktuna, panik atak hastasıydı. Hastalığını ilaçla geçirmeye çalışan Oğul Aktuna’ya bu konuda eşi destek olmadı. Oğul Aktuna, panik atak hastalığının etkisiyle yoğun kaygı duyduğu bir gün intihar etmeyi düşündü. Bu durumu hayat arkadaşı olan Özlem Aktuna ile paylaştığında, 'İyi olur' cevabını aldı.
Bir virüs hastalığına da yakalanan Oğul Aktuna, hastaneye yatırıldığı dönemde eşi yanına gelmeyerek onu yalnız bıraktı. Çocuğun doğumundan sonra daha da agresif bir hal alan Özlem Aktuna eşine, ‘sen baba değilsin, sen koca değilsin’, ‘kalitesizsin’, ‘mirasyedisin’ sözleri ile hakaret etmeye başladı."

'İddialar asılsız' diyen Özlem Aktuna, karşı dava açtı

Eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirten Özlem Aktuna da karşı boşanma davası açtı. Eşiyle evlendikten sonra Çırağan’daki ilk balayı sabahında gözünü açtığında kayınvalidesinin başucunda oturduğunu öne süren Özlem Aktuna’nın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:
“Oğul Aktuna, babası Yıldırım Aktuna’nın vefatından sonra tamamen annesi Zeliha Berksoy’un uydusu haline gelmiştir. Müvekkil için aylık 7 bin 500 lira, çocuk için de 2 bin 500 lira iştirak nafakası talep ediyoruz. Ayrıca 300 bin lira maddi, 400 bin lira da manevi tazminat istiyoruz.”
Dava, Zeliha Berksoy’un tanık olarak dinlenmesi için ertelendi.
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