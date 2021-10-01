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Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T09:55+0300
2021-10-01T10:33+0300
oğuzhan asiltürk
türkiye
saadet partisi
ölüm
zatürre
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Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.86 yaşındaki Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Asiltürk'ün ölümünün ardından bir paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başsağlığı mesajında "Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadesine yer verdi.Oğuzhan Asiltürk kimdir?25 Mayıs 1935'te dünyaya gelen Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde eğitim aldı.Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı.1987 Anayasa referandumu ile yasağının kalkmasının ardından ilk kongrede Refah Partisi'nin genel sekreterliğine seçildi.Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçildi.
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oğuzhan asiltürk, saadet partisi, ölüm, zatürre

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

09:55 01.10.2021 (güncellendi: 10:33 01.10.2021)
© DHAOğuzhan Asiltürk
Oğuzhan Asiltürk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.
86 yaşındaki Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Asiltürk'ün ölümünün ardından bir paylaşımda bulundu.
Karamollaoğlu, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başsağlığı mesajında "Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadesine yer verdi.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

25 Mayıs 1935'te dünyaya gelen Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde eğitim aldı.

Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı.

1987 Anayasa referandumu ile yasağının kalkmasının ardından ilk kongrede Refah Partisi'nin genel sekreterliğine seçildi.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçildi.
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