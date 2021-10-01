Bir süredir tedavi gören oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti.
Şarkıcı Betül Demir Twitter hesabından, bir süredir tedavi görenoyuncu İlhan Daner'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Demir paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de."
İlhan Daner ⭐️ Ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım🎭 Bazen kulisde endişeyle seni izlerdim hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam,Ayşen’e sarıl benim yerimede 🙏⭐️💖 #ilhandanerpic.twitter.com/qBftQSctzc