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Özgürlüğüne kavuşan Britney Spears'ın çıplak pozları ve photoshop hatası viral oldu
Özgürlüğüne kavuşan Britney Spears'ın çıplak pozları ve photoshop hatası viral oldu
ABD'li şarkıcı Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının esaretinden kurtulmayı çıplak fotoğraflar paylaşarak kutladı. Şarkıcının... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T13:40+0300
2021-10-01T13:40+0300
britney spears
vasilik
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Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için verdiği mücadeleyi kazanmasının ardından Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. Mahkemenin Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldığını açıklamasının ardından "Mutluluktan uçuyorum" diyen şarkıcının, küvetin önünde ve sahilde çekildiği fotoğrafları milyonlarca beğeni ve yorum aldı. Öte yandan, şarkıcının vücudunu inceltmek için photoshop yaparken arkasında bulunan küveti de yamultması çok konuşuldu. 2008'de babasına vasilik verilmişti2008 yılında Britney Spears zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.Babasının vasiliğinin iptal için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.Spears'in talebi 30 Haziran'da reddedilmiş ancak 14 Temmuz'da Britney Spears'e kendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu.30 Ekim 2021'de ise ABD'de bir mahkeme, Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için yaptığı başvuruyu kabul ederek, Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.Öte yandan, Britney Spears'ın bu konudaki hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından konu ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve düzenlenen "Free Britney" (Britney'e özgürlük) kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti.Son olarak, Spears'ın 'kölelikten kurtulma' savaşı olarak adlandırdığı süreci anlatan 'Britney Vs. Spears' isimli belgesel de 28 Eylül 2021'de Netflix'de yayınlanacak.
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britney spears, vasilik

Özgürlüğüne kavuşan Britney Spears'ın çıplak pozları ve photoshop hatası viral oldu

13:40 01.10.2021
© AFP 2021 / Mark RalstonBritney Spears
Britney Spears - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AFP 2021 / Mark Ralston
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ABD'li şarkıcı Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının esaretinden kurtulmayı çıplak fotoğraflar paylaşarak kutladı. Şarkıcının fotoğrafları dakikalar içerisinde milyonlarca beğeni alırken, photoshop hatası da dikkat çekti.
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için verdiği mücadeleyi kazanmasının ardından Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Mahkemenin Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldığını açıklamasının ardından "Mutluluktan uçuyorum" diyen şarkıcının, küvetin önünde ve sahilde çekildiği fotoğrafları milyonlarca beğeni ve yorum aldı.
Öte yandan, şarkıcının vücudunu inceltmek için photoshop yaparken arkasında bulunan küveti de yamultması çok konuşuldu.

2008'de babasına vasilik verilmişti

2008 yılında Britney Spears zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.
Babasının vasiliğinin iptal için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.
Spears'in talebi 30 Haziran'da reddedilmiş ancak 14 Temmuz'da Britney Spears'e kendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu.
30 Ekim 2021'de ise ABD'de bir mahkeme, Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için yaptığı başvuruyu kabul ederek, Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.
Öte yandan, Britney Spears'ın bu konudaki hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından konu ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve düzenlenen "Free Britney" (Britney'e özgürlük) kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti.
Son olarak, Spears'ın 'kölelikten kurtulma' savaşı olarak adlandırdığı süreci anlatan 'Britney Vs. Spears' isimli belgesel de 28 Eylül 2021'de Netflix'de yayınlanacak.
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