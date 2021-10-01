Pahalı akşam yemeklerinde ağırlandığı ortaya çıkan Japon bakan, 1 aylık maaşını geri verecek

Japonya Enformasyon Teknolojisi Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı ve Dijitalleşme Ajansı Başkanı Hirai Takuya'nın, bir telekom firmasınca pahalı restoranlarda ağırlandığı ortaya çıktı. Kyodo ajansının haberine göre, bu ay hizmete giren Dijitalleşme Ajansı, Bakan Hirai'nin, Nippon Telegraph & Telephone (NTT) firmasınca pahalı akşam yemeğinde ağırlandığını belirtti. Daha önceki açıklamasında yemek ödemelerini yapan tarafın ismini vermeyen ajans, kamuoyundaki ısrarlar sonrası, firmanın NTT olduğunu ve Bakan Hirai'nin 3 yemeğin 2'sine katıldığını kabul etti. Hükümet çalışanlarının 'kamu etiği kurallarının ihlal edilmesine karıştığı' iddialarını kabul eden Hirai, kendi isteğiyle 1 aylık maaşını geri ödeyeceğini açıkladı. Öte yandan, NTT yöneticilerince toplam 120 bin yen değerinde 3 yemekte ağırlanan ajansın iki numaralı bürokratı Akaişi Koiçi'ye de maaştan kesme cezası verildi.
Japonya'da Dijitalleşme Ajansı Başkanı'nın, telekom firmasınca ağırlandığı ortaya çıktı. İddiaları kabul eden Enformasyon Teknolojisi Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı ve Dijitalleşme Ajansı Başkanı Hirai, 1 aylık maaşını geri ödeyecek.
Japonya Enformasyon Teknolojisi Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı ve Dijitalleşme Ajansı Başkanı Hirai Takuya'nın, bir telekom firmasınca pahalı restoranlarda ağırlandığı ortaya çıktı.
Kyodo ajansının haberine göre, bu ay hizmete giren Dijitalleşme Ajansı, Bakan Hirai'nin, Nippon Telegraph & Telephone (NTT) firmasınca pahalı akşam yemeğinde ağırlandığını belirtti. Daha önceki açıklamasında yemek ödemelerini yapan tarafın ismini vermeyen ajans, kamuoyundaki ısrarlar sonrası, firmanın NTT olduğunu ve Bakan Hirai'nin 3 yemeğin 2'sine katıldığını kabul etti.
In yet another scandal facing the new Digital Agency, Digitalization Minister Takuya Hirai was found to have accepted expensive meals with NTT executives. https://t.co/AUKroUjEjE
Hükümet çalışanlarının 'kamu etiği kurallarının ihlal edilmesine karıştığı' iddialarını kabul eden Hirai, kendi isteğiyle 1 aylık maaşını geri ödeyeceğini açıkladı. Öte yandan, NTT yöneticilerince toplam 120 bin yen değerinde 3 yemekte ağırlanan ajansın iki numaralı bürokratı Akaişi Koiçi'ye de maaştan kesme cezası verildi.