https://tr.sputniknews.com/20211001/politico-hindistanin-s-400-alimi-biden-icin-yeni-bas-agrisi-1049439421.html

Politico: Hindistan’ın S-400 alımı Biden için yeni baş ağrısı

Politico: Hindistan’ın S-400 alımı Biden için yeni baş ağrısı

Politico dergisi, Hindistan’a 5 adet Rus S-400 hava savunma sistemi tesliminin ABD Başkanı Joe Biden idaresinin Hint-Pasifik stratejisi için büyük sınava... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T18:52+0300

2021-10-01T18:52+0300

2021-10-01T18:52+0300

savunma

rusya

hindistan

joe biden

politico

s400

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Politico dergisinin analiz uzmanı Paul McLeary, Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 anlaşmasının uzun zamandır ABD’de endişe kaynağı olduğunu ve planlanan teslimat öncesinde Beyaz Saray’ın oluşan durumdan bir çıkış yolu aramak zorunda kalacağını yazdı.Başlıca sorunun CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) olduğu ifade edilen yazıda, Hindistan’ın, ABD’nin bölgedeki kilit müttefiki olduğu anımsatılırken Washington’un Moskova ve Yeni Delhi arasındaki anlaşmaya tepkisinin diğer ülkelere, bu tür durumlarda neler beklenebileceğini göstereceği kaydedildi.Yazıda, The Stimson Center’ın kıdemli araştırma görevlisi ve Güney Asya Programı Direktörü Sameer Lalwani’nin yorumuna da yer verildi.Lalwani, “Mesele şu ki, bu her seferinde bir yaptırım dalgasını mı tetikleyecek? Biden idaresinin Kongre ile birlikte bu konu üzerinde çalışmasını gerektiren bir başka sebep de, bu Demokles kılıcının önümüzdeki 5 ilâ 10 yıl boyunca partnerlerimizle olan ilişkilerimizi bozmasını engellemek” diye konuştu.Rusya ve Hindistan, 2018’de, toplam değeri 5 milyar doları geçen 5 adet S-400 hava savunma füze sisteminin tedariki konusunda anlaşmaya varmıştı.

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rusya, hindistan, joe biden, politico, s400