Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211001/pompeo-ciain-assangei-kacirma-planlari-hakkinda-basin-konusan-kaynaklarin-yargilanmasini-istedi-1049415472.html
Pompeo, CIA'in Assange'ı kaçırma planları hakkında basına konuşan kaynakların yargılanmasını istedi
Pompeo, CIA'in Assange'ı kaçırma planları hakkında basına konuşan kaynakların yargılanmasını istedi
Eski CIA Direktörü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CIA'in WikiLeaks'in kurucu Assange'ı kaçırma ve öldürme planları hakkında Yahoo News'e konuşan... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T01:36+0300
2021-10-01T01:48+0300
dünya
abd
cia
julian assange
donald trump
wikileaks
suikast
mike pompeo
adam kaçırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043031011_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_46b8d40abd2de13796ebcbe84d1bd163.jpg
Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz günlerde Yahoo News'e, CIA'in 2017 yılında WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı kaçırma planları ve eski Başkan Donald Trump yönetimi ile CIA arasındaki tartışmalar hakkında konuşan kaynaklar için hukuki süreç yürütülmesi çağrısı yaptı.Gazeteci Megyn Kelly'nin podcast programına katılan Pompeo'ya, ABD hükümetinin WikiLeaks'e karşı atacağı adımlardan haberdar olan 30 istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilisinden görüş alınması soruldu.'ABD yasalarına aykırı bir eylemde bulunmadık'Haber hakkında, "Oldukça iyi bir kurgu" diyen Pompeo, şunları söyledi:'Tümü yargılanmalı'Pompeo, "Bu muhabirlerden biriyle konuştuğu iddia edilen 30 kişinin kim olduğu dışında, konu hakkında fazla bir şey söyleyemem. Tümü Merkezi İstihbarat Teşkilatı içindeki gizli faaliyetler hakkında konuştukları için yargılanmalı" ifadelerini kullandı.'Bazı kısımları doğru'Yahoo News'in haberindeki birçok detaya yanıt vermeyi reddeden eski bakan, CIA'in, WikiLeaks'in, teşkilatın bazı bilgisayar korsanlığı araçlarını ve yöntemlerini ortaya çıkaran son derece hassas 'Vault 7' belgelerini yayınlamasının ardından kuruluşu hedef alan saldırgan planlar yaptığı da dahil olmak üzere, haberdeki 'bazı kısımların doğru olduğunu' teyit etti.'Onların peşinden gitme yükümlülüğümüz var'"Kötü insanların bu sırları çalması durumunda, mevcut yaşananı engellemek için onların peşinden gitme yükümlülüğümüz var" diyen Pompeo, şöyle devam etti:Öte yandan Pompeo, 2016 seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın, Demokrat aday Hillary Clinton'ın maillerini yayımlamasıyla ilgili olarak WikiLeaks'i benimseyen açıklamalarına itiraz etti.Yahoo News'in haberi hakkında yorum yapan Trump, Assange'ın 'çok kötü' muamele gördüğünü söyledi.Kelly'nin, Trump'ın açıklamasına katılıp katılmadığı yönündeki sorusuna Pompeo, "Hayır. Assange, ABD'ye ve Amerikan halkına çok kötü davrandı" yanıtını verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043031011_89:0:1510:1066_1920x0_80_0_0_d7114992b8a8ba029a20463fe709d953.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, cia, julian assange, donald trump, wikileaks, suikast, mike pompeo, adam kaçırma

Pompeo, CIA'in Assange'ı kaçırma planları hakkında basına konuşan kaynakların yargılanmasını istedi

01:36 01.10.2021 (güncellendi: 01:48 01.10.2021)
© REUTERS / Manuel Balce CenetaMike Pompeo
Mike Pompeo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / Manuel Balce Ceneta
Abone ol
Eski CIA Direktörü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CIA'in WikiLeaks'in kurucu Assange'ı kaçırma ve öldürme planları hakkında Yahoo News'e konuşan kaynakların hukuki sürece tabi tutulmaları gerektiğini söyledi.
Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz günlerde Yahoo News'e, CIA'in 2017 yılında WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı kaçırma planları ve eski Başkan Donald Trump yönetimi ile CIA arasındaki tartışmalar hakkında konuşan kaynaklar için hukuki süreç yürütülmesi çağrısı yaptı.
Gazeteci Megyn Kelly'nin podcast programına katılan Pompeo'ya, ABD hükümetinin WikiLeaks'e karşı atacağı adımlardan haberdar olan 30 istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilisinden görüş alınması soruldu.

'ABD yasalarına aykırı bir eylemde bulunmadık'

Haber hakkında, "Oldukça iyi bir kurgu" diyen Pompeo, şunları söyledi:

"ABD'nin bilgilerini Julian Assange ve WikiLeaks'ten korumaya mı çalışıyorduk? Kesinlikle evet. Adalet Bakanlığımız, Julian Assange'ın yargılanmak üzere iade edilmesiyle sonuçlanmasını sağlayacak geçerli bir talebi olduğuna inanıyor muydu? Evet. Bu çabayı kesinlikle destekledim. Amerikan yasalarına aykırı bir faaliyette bulunduk mu? ABD yasaları uyarınca suikast düzenlememize izin verilmiyor. Biz hiçbir zaman buna aykırı bir eylemde bulunmadık. ABD yasalarını ihlal etmeyi asla planlamadık, bu benim dönemimde hiçbir zaman olmadı."

'Tümü yargılanmalı'

Pompeo, "Bu muhabirlerden biriyle konuştuğu iddia edilen 30 kişinin kim olduğu dışında, konu hakkında fazla bir şey söyleyemem. Tümü Merkezi İstihbarat Teşkilatı içindeki gizli faaliyetler hakkında konuştukları için yargılanmalı" ifadelerini kullandı.

'Bazı kısımları doğru'

Yahoo News'in haberindeki birçok detaya yanıt vermeyi reddeden eski bakan, CIA'in, WikiLeaks'in, teşkilatın bazı bilgisayar korsanlığı araçlarını ve yöntemlerini ortaya çıkaran son derece hassas 'Vault 7' belgelerini yayınlamasının ardından kuruluşu hedef alan saldırgan planlar yaptığı da dahil olmak üzere, haberdeki 'bazı kısımların doğru olduğunu' teyit etti.

'Onların peşinden gitme yükümlülüğümüz var'

"Kötü insanların bu sırları çalması durumunda, mevcut yaşananı engellemek için onların peşinden gitme yükümlülüğümüz var" diyen Pompeo, şöyle devam etti:
"Kesinlikle karşılık verme yükümlülüğümüz var. ABD yasalarını, bilgileri koruma gerekliliklerini ihlal eden ve onları çalmaya çalışan şahısları can havliyle, bir şekilde sorumlu tutmak istedik. Bunu yapmak için kapsamlı bir yasal çerçeve mevcut. Ve bunu başarmak için ABD yasalarına uygun adımlar attık."
Öte yandan Pompeo, 2016 seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın, Demokrat aday Hillary Clinton'ın maillerini yayımlamasıyla ilgili olarak WikiLeaks'i benimseyen açıklamalarına itiraz etti.
Yahoo News'in haberi hakkında yorum yapan Trump, Assange'ın 'çok kötü' muamele gördüğünü söyledi.
Kelly'nin, Trump'ın açıklamasına katılıp katılmadığı yönündeki sorusuna Pompeo, "Hayır. Assange, ABD'ye ve Amerikan halkına çok kötü davrandı" yanıtını verdi.
000001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:51Eski uzman çavuş, eşini ve iki çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti
02:30Sarkozy, hakkındaki 1 yıl hapis cezası kararına itiraz edecek
02:28Brezilya'da hastane skandalı: Koronavirüs ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti
02:13Kuzey Kore, yeni geliştirdiği uçaksavar füzesini test etti
01:40İzmir’de 4 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
01:36Pompeo, CIA'in Assange'ı kaçırma planları hakkında basına konuşan kaynakların yargılanmasını istedi
01:33Fatih Terim: Avrupa'ya yakışıyoruz
01:32Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi
01:22Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği açıldı
01:15'Türkçenin milli muhafızı' Hüseyin Movit hayatını kaybetti
00:58ABD ordusunda 2020'de 580 asker intihar etti: 'Bulgular endişe verici'
00:58Bir aydır aralıksız hıçkırıyor: Uyuyamıyorum, 15 kilo verdim
00:55UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
00:49Anadolu Efes, Real Madrid'e yenildi
00:47FIFA Başkanı Infantino'dan Dünya Kupası'nda 'reform' çağrısı
00:39'Kendini arayan adam' dünya basınında
00:38Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok
00:23'Koronavirüs, huzursuz anal sendroma neden olabilir'
00:19Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımızı kapatmayacağız, ülkemizde şu an en güvenli yer okullarımız
00:19Moldova, Gazprom ile doğalgaz tedarik sözleşmesini bir ay daha uzattı