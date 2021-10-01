https://tr.sputniknews.com/20211001/pompeo-ciain-assangei-kacirma-planlari-hakkinda-basin-konusan-kaynaklarin-yargilanmasini-istedi-1049415472.html
Pompeo, CIA'in Assange'ı kaçırma planları hakkında basına konuşan kaynakların yargılanmasını istedi
Pompeo, CIA'in Assange'ı kaçırma planları hakkında basına konuşan kaynakların yargılanmasını istedi
Eski CIA Direktörü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CIA'in WikiLeaks'in kurucu Assange'ı kaçırma ve öldürme planları hakkında Yahoo News'e konuşan... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T01:36+0300
2021-10-01T01:36+0300
2021-10-01T01:48+0300
dünya
abd
cia
julian assange
donald trump
wikileaks
suikast
mike pompeo
adam kaçırma
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Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz günlerde Yahoo News'e, CIA'in 2017 yılında WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı kaçırma planları ve eski Başkan Donald Trump yönetimi ile CIA arasındaki tartışmalar hakkında konuşan kaynaklar için hukuki süreç yürütülmesi çağrısı yaptı.Gazeteci Megyn Kelly'nin podcast programına katılan Pompeo'ya, ABD hükümetinin WikiLeaks'e karşı atacağı adımlardan haberdar olan 30 istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilisinden görüş alınması soruldu.'ABD yasalarına aykırı bir eylemde bulunmadık'Haber hakkında, "Oldukça iyi bir kurgu" diyen Pompeo, şunları söyledi:'Tümü yargılanmalı'Pompeo, "Bu muhabirlerden biriyle konuştuğu iddia edilen 30 kişinin kim olduğu dışında, konu hakkında fazla bir şey söyleyemem. Tümü Merkezi İstihbarat Teşkilatı içindeki gizli faaliyetler hakkında konuştukları için yargılanmalı" ifadelerini kullandı.'Bazı kısımları doğru'Yahoo News'in haberindeki birçok detaya yanıt vermeyi reddeden eski bakan, CIA'in, WikiLeaks'in, teşkilatın bazı bilgisayar korsanlığı araçlarını ve yöntemlerini ortaya çıkaran son derece hassas 'Vault 7' belgelerini yayınlamasının ardından kuruluşu hedef alan saldırgan planlar yaptığı da dahil olmak üzere, haberdeki 'bazı kısımların doğru olduğunu' teyit etti.'Onların peşinden gitme yükümlülüğümüz var'"Kötü insanların bu sırları çalması durumunda, mevcut yaşananı engellemek için onların peşinden gitme yükümlülüğümüz var" diyen Pompeo, şöyle devam etti:Öte yandan Pompeo, 2016 seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın, Demokrat aday Hillary Clinton'ın maillerini yayımlamasıyla ilgili olarak WikiLeaks'i benimseyen açıklamalarına itiraz etti.Yahoo News'in haberi hakkında yorum yapan Trump, Assange'ın 'çok kötü' muamele gördüğünü söyledi.Kelly'nin, Trump'ın açıklamasına katılıp katılmadığı yönündeki sorusuna Pompeo, "Hayır. Assange, ABD'ye ve Amerikan halkına çok kötü davrandı" yanıtını verdi.
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abd, cia, julian assange, donald trump, wikileaks, suikast, mike pompeo, adam kaçırma
Pompeo, CIA'in Assange'ı kaçırma planları hakkında basına konuşan kaynakların yargılanmasını istedi
01:36 01.10.2021 (güncellendi: 01:48 01.10.2021)
Eski CIA Direktörü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CIA'in WikiLeaks'in kurucu Assange'ı kaçırma ve öldürme planları hakkında Yahoo News'e konuşan kaynakların hukuki sürece tabi tutulmaları gerektiğini söyledi.
Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, geçtiğimiz günlerde Yahoo News'e, CIA'in 2017 yılında WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı kaçırma planları ve eski Başkan Donald Trump yönetimi ile CIA arasındaki tartışmalar hakkında konuşan
kaynaklar için hukuki süreç yürütülmesi çağrısı yaptı.
Gazeteci Megyn Kelly'nin podcast programına
katılan Pompeo'ya, ABD hükümetinin WikiLeaks'e karşı atacağı adımlardan haberdar olan 30 istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilisinden görüş alınması soruldu.
'ABD yasalarına aykırı bir eylemde bulunmadık'
Haber hakkında, "Oldukça iyi bir kurgu" diyen Pompeo, şunları söyledi:
"ABD'nin bilgilerini Julian Assange ve WikiLeaks'ten korumaya mı çalışıyorduk? Kesinlikle evet. Adalet Bakanlığımız, Julian Assange'ın yargılanmak üzere iade edilmesiyle sonuçlanmasını sağlayacak geçerli bir talebi olduğuna inanıyor muydu? Evet. Bu çabayı kesinlikle destekledim. Amerikan yasalarına aykırı bir faaliyette bulunduk mu? ABD yasaları uyarınca suikast düzenlememize izin verilmiyor. Biz hiçbir zaman buna aykırı bir eylemde bulunmadık. ABD yasalarını ihlal etmeyi asla planlamadık, bu benim dönemimde hiçbir zaman olmadı."
'Tümü yargılanmalı'
Pompeo, "Bu muhabirlerden biriyle konuştuğu iddia edilen 30 kişinin kim olduğu dışında, konu hakkında fazla bir şey söyleyemem. Tümü Merkezi İstihbarat Teşkilatı içindeki gizli faaliyetler hakkında konuştukları için yargılanmalı" ifadelerini kullandı.
'Bazı kısımları doğru'
Yahoo News'in haberindeki birçok detaya yanıt vermeyi reddeden eski bakan, CIA'in, WikiLeaks'in, teşkilatın bazı bilgisayar korsanlığı araçlarını ve yöntemlerini ortaya çıkaran son derece hassas 'Vault 7' belgelerini yayınlamasının ardından kuruluşu hedef alan saldırgan planlar yaptığı da dahil olmak üzere, haberdeki 'bazı kısımların doğru olduğunu' teyit etti.
'Onların peşinden gitme yükümlülüğümüz var'
"Kötü insanların bu sırları çalması durumunda, mevcut yaşananı engellemek için onların peşinden gitme yükümlülüğümüz var" diyen Pompeo, şöyle devam etti:
"Kesinlikle karşılık verme yükümlülüğümüz var. ABD yasalarını, bilgileri koruma gerekliliklerini ihlal eden ve onları çalmaya çalışan şahısları can havliyle, bir şekilde sorumlu tutmak istedik. Bunu yapmak için kapsamlı bir yasal çerçeve mevcut. Ve bunu başarmak için ABD yasalarına uygun adımlar attık."
Öte yandan Pompeo, 2016 seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın, Demokrat aday Hillary Clinton'ın maillerini yayımlamasıyla ilgili olarak WikiLeaks'i benimseyen açıklamalarına itiraz etti.
Yahoo News'in haberi hakkında yorum yapan Trump, Assange'ın 'çok kötü' muamele gördüğünü söyledi.
Kelly'nin, Trump'ın açıklamasına katılıp katılmadığı yönündeki sorusuna Pompeo, "Hayır. Assange, ABD'ye ve Amerikan halkına çok kötü davrandı" yanıtını verdi.