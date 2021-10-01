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Rize'nin 'Hemşin çorabı'na coğrafi işaret
Rize'nin 'Hemşin çorabı'na coğrafi işaret
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hemşin çorabının coğrafi işaret tescili almasıyla Rize'de coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 12'ye çıktığı... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
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2021-10-01T19:33+0300
türkiye
rize
çorap
kemal çeber
hemşin çorabı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hemşin çorabının coğrafi işaret tescili almasıyla Rize'de coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 12'ye çıktığı belirtildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Kemal Çeber, coğrafi işaret tescilinin illerin kendini yöresel anlamda tanıtması adına çok önemli bir değere sahip olduğunu vurguladı.Rize'nin çok fazla kültürel değeri içinde barındıran bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Çeber, "Bunların tanıtılması ve değerlerinin korunması adına coğrafi işaret tescili alınması bizler için çok önemli. Bu anlamda yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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rize, çorap, kemal çeber, hemşin çorabı

Rize'nin 'Hemşin çorabı'na coğrafi işaret

19:33 01.10.2021
© AARize'nin Hemşin ilçesine özgü "Hemşin çorabı", coğrafi işaret tescili aldı.
Rize'nin Hemşin ilçesine özgü Hemşin çorabı, coğrafi işaret tescili aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hemşin çorabının coğrafi işaret tescili almasıyla Rize'de coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 12'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Kemal Çeber, coğrafi işaret tescilinin illerin kendini yöresel anlamda tanıtması adına çok önemli bir değere sahip olduğunu vurguladı.
Rize'nin çok fazla kültürel değeri içinde barındıran bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Çeber, "Bunların tanıtılması ve değerlerinin korunması adına coğrafi işaret tescili alınması bizler için çok önemli. Bu anlamda yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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