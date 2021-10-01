https://tr.sputniknews.com/20211001/rizenin-hemsin-corabina-cografi-isaret-1049440728.html

Rize'nin 'Hemşin çorabı'na coğrafi işaret

Rize'nin 'Hemşin çorabı'na coğrafi işaret

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hemşin çorabının coğrafi işaret tescili almasıyla Rize'de coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 12'ye çıktığı... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T19:33+0300

2021-10-01T19:33+0300

2021-10-01T19:33+0300

türkiye

rize

çorap

kemal çeber

hemşin çorabı

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hemşin çorabının coğrafi işaret tescili almasıyla Rize'de coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 12'ye çıktığı belirtildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Kemal Çeber, coğrafi işaret tescilinin illerin kendini yöresel anlamda tanıtması adına çok önemli bir değere sahip olduğunu vurguladı.Rize'nin çok fazla kültürel değeri içinde barındıran bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Çeber, "Bunların tanıtılması ve değerlerinin korunması adına coğrafi işaret tescili alınması bizler için çok önemli. Bu anlamda yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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rize, çorap, kemal çeber, hemşin çorabı