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Rolls-Royce'tan elektrikli otomobil açıklaması: İlk model 2023 yılında
Rolls-Royce'tan elektrikli otomobil açıklaması: İlk model 2023 yılında
Alman BMW’nin çatısı altında İngiltere merkezli lüks otomobil şirketi Rolls-Royce, elektrikli otomobil takvimini açıkladı. Şirket, 2030 yılı itibarıyla... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T16:39+0300
2021-10-01T16:40+0300
yaşam
elektrikli otomobil
bmw
rolls-royce
üretim
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İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, yeni elektrikli araç planını açıkladı.Alman otomobil şirketi BMW bünyesi altında faaliyet gösteren şirket, 2030 yılı itibarıyla sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.NTV'nin aktardığına göre, lüks otomobil şirketi yaptığı açıklamada, 'Spectre' adlı ilk tamamen elektrikli otomobilinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağını ve testlerin yakında başlayacağını söyledi.Araç ile ilgili teknik detaylar hakkında bir bilgi verilmezken kapsamlı bir test sürüşünden geçeceği belirtildi. Toplamda 2.5 milyon kilometre test edilecek olan Spectre, markanın en çok testten geçen aracı olacak.Merkezi İngiltere'de bulunan Rolls-Royce'un CEO'su Torsten Muller-Otvos konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yeni ürünle, 2030 yılına kadar tüm ürün portföyümüzün tamamen elektrifikasyonu için referanslarımızı belirledik" dedi.Muller-Otvos, "O zamana kadar Rolls-Royce, içten yanmalı motor ürünleri üretme veya satma işinde olmayacak" diye konuştu.BMW, yüzde 50 açıklaması yapmıştıRolls-Royce'un çatı şirketi BMW, fosil yakıtı bırakarak elektrikli otomobile geçiş tarihini net olarak açıklamazken, 2030 yılına kadar araç üretimlerinin yüzde 50’sinin tamamen elektrikli olarak gerçekleştireceğini bildirmişti.Bununla birlikte BMW’nin diğer sahibi olduğu otomobil şirketi olan Mini ise, on yıl içerisinde ürettiği bütün otomobillerin tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı.
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elektrikli otomobil, bmw, rolls-royce, üretim

Rolls-Royce'tan elektrikli otomobil açıklaması: İlk model 2023 yılında

16:39 01.10.2021 (güncellendi: 16:40 01.10.2021)
© AP Photo / PRNewsFoto/Rolls-Royce Motor CarsRolls Royce
Rolls Royce - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / PRNewsFoto/Rolls-Royce Motor Cars
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Alman BMW’nin çatısı altında İngiltere merkezli lüks otomobil şirketi Rolls-Royce, elektrikli otomobil takvimini açıkladı. Şirket, 2030 yılı itibarıyla ürettiği bütün otomobillerin elektrikli olacağını duyurdu. Lüks marka, ilk elektrikli modeli 'Spectre'nin 2023 yılında piyasaya çıkacağını açıkladı.
İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, yeni elektrikli araç planını açıkladı.
Alman otomobil şirketi BMW bünyesi altında faaliyet gösteren şirket, 2030 yılı itibarıyla sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.
NTV'nin aktardığına göre, lüks otomobil şirketi yaptığı açıklamada, 'Spectre' adlı ilk tamamen elektrikli otomobilinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağını ve testlerin yakında başlayacağını söyledi.
Araç ile ilgili teknik detaylar hakkında bir bilgi verilmezken kapsamlı bir test sürüşünden geçeceği belirtildi. Toplamda 2.5 milyon kilometre test edilecek olan Spectre, markanın en çok testten geçen aracı olacak.
Merkezi İngiltere'de bulunan Rolls-Royce'un CEO'su Torsten Muller-Otvos konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yeni ürünle, 2030 yılına kadar tüm ürün portföyümüzün tamamen elektrifikasyonu için referanslarımızı belirledik" dedi.
Muller-Otvos, "O zamana kadar Rolls-Royce, içten yanmalı motor ürünleri üretme veya satma işinde olmayacak" diye konuştu.

BMW, yüzde 50 açıklaması yapmıştı

Rolls-Royce'un çatı şirketi BMW, fosil yakıtı bırakarak elektrikli otomobile geçiş tarihini net olarak açıklamazken, 2030 yılına kadar araç üretimlerinin yüzde 50’sinin tamamen elektrikli olarak gerçekleştireceğini bildirmişti.
Bununla birlikte BMW’nin diğer sahibi olduğu otomobil şirketi olan Mini ise, on yıl içerisinde ürettiği bütün otomobillerin tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı.
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